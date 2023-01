Así se hizo el traje de fantasía que Ivana Batchelor lució en evento preliminar

En redes sociales se viralizó un video que mostraba la realización del traje de Miss Universe Guatemala.

A través de Tik Tok se mostró el momento en el que se armó la estructura que llevó la guatemalteca y que simbolizaba el "Gran Jaguar".

En el clip se aprecia a un grupo de especialistas en herrería unir la estructura, luego se observa a una mujer y un hombre realizar la pintura del felino que se apreciaba en el tocado, también se aprecia una a una las pequeñas Monjas Blancas que se agregaron al traje y las plumas de metal y pedrería del pesado tocado por la parte de adelante, por último se apreció la primera prueba de vestuario de Ivana.

El traje llamado "Guatemala Inmortal - Jaguar de las Américas", fue lucido por Ivana Batchelor durante el evento preliminar celebrado en Nueva Orleans, Luisiana, USA.

Representa elementos como el calendario maya, la pirámide de "El Gran Jaguar", el jade, el jaguar, félido que habita la Biosfera Maya.

En el traje también resaltó columnas salomónicas de la arquitectura colonial, además de la Monja Blanca, rodeada por hojas de la 'Ceiba Pentandra'.

También incluye el Teatro Nacional creado por el maestro Efraín Recinos y la marimba, que adorna la parte inferior derecha del atuendo.

La extraordinaria pieza fue elaborada por el zacapaneco César Portillo y Leonel Hernández, verdaderos artistas que recibieron las palmas de todo el mundo al ser considerado por los fanáticos el mejor traje.

MIRA EL VIDEO:

