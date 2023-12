Guatemala disputa islas deshabitadas en el Caribe

-

Guatemala en disputa sobre soberanía de Cayos Zapotillos.

Guatemala pidió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de la ONU, poder intervenir en la disputa sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos, que también reclaman Belice y Honduras, indicó este lunes 11 de diciembre el tribunal.

El máximo órgano judicial de la ONU recuerda que, aunque un Estado no forme inicialmente parte en un caso, puede enviar la llamada "solicitud de intervención" a la Corte para defender sus intereses, como hizo Guatemala.

En su petición ante la CIJ, Guatemala recuerda que, el 16 de noviembre de 2022, Belice presentó una demanda ante esta corte para iniciar un proceso en contra de Honduras sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos, también conocidos como Sapodilla Cayes.

Guatemala considera como propios estos cayos deshabitados del Mar Caribe y por eso pide intervenir en el caso.

La petición de intervención de Guatemala tendrá ahora que ser examinada también por Belice y Honduras, según el reglamento de la CIJ, recordó el tribunal.

Guatemala y Belice mantienen desde 2019 una disputa territorial más amplia ante la CIJ y estos cayos forman parte del caso.