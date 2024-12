“De Guatemala a Guatepeor”, el mensaje de un influencer colombiano

-

A través de las redes sociales, el influencer colombiano conocido como "Planeta Juan" hizo mención a la controversial frase "de Guatemala a Guatepeor".

El youtuber Juan Díaz sacó a colación este lema, que es muy mencionado en Iberoamérica y que resulta ofensivo en el país.

El generador de contenido explicó que, a pesar de que tanto en su país como en muchos lugares hispanohablantes el dicho es muy popular, es muy hiriente para los guatemaltecos, por lo que tomó una drástica decisión.

"Un dicho bastante popular en Colombia (y en muchos otros países de habla hispana) es: 'vamos de Guatemala pa' Guatepeor'. Con ingenuidad y sin malicia usamos ese dicho desde niños adaptándolo a nuestro lenguaje cotidiano".

"Me di cuenta hace poco de que es un dicho que resulta bastante ofensivo para la gente de Guatemala y por eso lo retiraré de ahora en adelante de mi vocabulario".

"Para la gente de Guatemala sería el equivalente a cualquier comentario o chiste flojo de P. Escobar para nosotros los colombianos, una vaina innecesaria e incómoda". mencionó.

Tras explicar el porqué de su determinación agregó:

"Yo no lo sabía y para los que tampoco sabían, ahora lo sabemos. Durante mi viaje a Guatemala me di cuenta de que de mala, muy poco, lo contrario, muy buena experiencia. Es un país hermoso que siempre recomiendo visitar y al que siempre volveré, uno de los viajes que más he disfrutado. Siempre hablaré bien de Guatemala a donde vaya, de corazón".

De inmediato, muchos fanáticos nacionales agradecieron el poner sobre la mesa el tema, asegurando que el país siempre lo recibirá con mucho cariño y calidez.

Juan Díaz estuvo en el país a inicios del 2024 y publicó varios temas de la historia, curiosidades y los rincones más bonitos del país, afirmando que su experiencia fue inolvidable.

