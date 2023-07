Guatemalteca abre clínica estética en la mansión de legendaria actriz mexicana

-

La conocida médico guatemalteca ahora atenderá en Cielo Serrano Spa, abierto en la casa de la controversial actriz mexicana Irma Serrano.

Caminando entre pisos de mosaicos blanco y negro que un día estuvieron en el Castillo de Chapultepeq; la doctora, cantante y sobreviviente de la violencia intrafamiliar, Flaminia Villagrán, abrió una clínica en México, y no en cualquier lugar, sino que en lo que fue la Mansión de Irma Serrano, la famosa actriz mexicana, más conocida como "La Tigresa".

Esta nueva aventura surgió por los viajes constantes que la doctora estética realizaba hacia México en el último año. Cada vez conocía a más personas y muchos le pedían ayuda y tratamientos médicos.

"Cuando llegaba mis amigos me decían que les hiciera la nariz, el mentón, la boca, por ejemplo; pero hacerlo informal es imprudente, así que me pedían que abriera una clínica allá... No eran los únicos, varios clientes que viajan desde Estados Unidos o del mismo México, me lo habían pedido... así que comencé con la inquietud de poner algo en México", narró Villagrán a Soy502.

Sin embargo, jamás imaginó que su clínica estaría en la casa de "La Tigresa"; esa actriz polémica y controversial que actuó junto a famosos como Antonio Aguilar, Pedro Infante y Mario Moreno "Cantinflas".

"Una amiga que trabaja con muchos empresarios me dijo que unas personas querían conocerme, pues acababan de comprar la casa de "La Tigresa" (Irma Serrano) donde pusieron un spa, pero no tenían médico para tratamientos estéticos, así que habían pensado en mi", contó.

Fue así como la propuesta de los empresarios, sumada a las intenciones de la doctora guatemalteca, crearon la combinación perfecta, así que hicieron una alianza que llevó a Villagrán a Cielo Serrano Spa.

Es un spa acogedor que tiene un área de clínica, de la que yo me encargo; salón de belleza y tiendas de ropa para mujeres y para hombres. "El concepto es integral y todo está dentro de un ambiente agradable y lleno de historia, ya que se ha mantenido, casi intacta, la residencia de Serrano", manifestó.

Además dijo que su intención no es vivir en México, sino que viajará de manera constante, pues continuará con su clínica en Guatemala, sus colaboraciones en Brasil y sus clases en Harvard.

Reconocida por Forbes

Pero su nueva aventura en casa de "La Tigresa" no es lo único que tiene motivada a la doctora Villagrán, pues recientemente fue reconocida como parte de las 100 mujeres más poderosas de Latinoamérica por la Revista Forbes.

"No me lo podía creer. Cuando me llamaron estaba muy emocionada, muy agradecida, fue un honor", contó Villagrán, quien aseguró que muchas veces las mujeres, principalmente las madres solteras, piensan que no pueden avanzar solas y que no tendrán las mismas oportunidades, pero "soy de la idea que si uno quiere cambiar el momento que está viviendo, hay que salir adelante solo, a pesar de los obstáculos", manifestó.

"También pensé, bueno, pero soy de Guatemala, pues al ser guatemalteco, uno tiene el complejo que por ser un país chiquito no ven lo que se está haciendo, pero no es así. No sólo estaba reconocida en la lista, sino que fui una de las escogidas para hablar en el foro de Forbes, fue un momento increíble, donde no solo me reconocen como persona, sino por la labor que he hecho a nivel nacional e internacional", dijo Villagrán muy emocionada.