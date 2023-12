Guatemalteca es la mejor portera de la Concacaf

-

La Concacaf nombró a la portera guatemalteca Alexia Estrada como la mejor guardameta de la región en el mes de noviembre.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó en sus redes sociales el once ideal de noviembre, en donde incluyó a las mejores futbolistas de la región.

El 'mejor once' está formado por cinco jugadores de Costa Rica, tres de México, dos de Jamaica, y una de Guatemala, la portera titular de la selección nacional femenina, Alexia Estrada Bigue.

La guardameta de 22 años sorprendió a los aficionados con sus grandes actuaciones ante la selección jamaiquina en ambos encuentros, primero en Kingston, y luego en la Ciudad de Guatemala.

Estrada fue una pieza vital para que la bicolor alcanzara el segundo lugar del grupo B con 5 puntos, por encima de Jamaica, y así poder avanzar a la ronda de repesca rumbo a la Copa Oro 2024.

Look who made the League A list for November's window pic.twitter.com/YWv9YyMmOf — W Gold Cup (@GoldCup) December 7, 2023

Alexia Estrada milita actualmente en el equipo de fútbol en la Universidad de San Francisco - California, Estados Unidos, y debutó con la selección mayor femenina de Guatemala en febrero de 2023.

En menos de un año, la portera se ha vuelto una de las jugadoras indispensables en el plantel de la entrenadora Karla Alemán, que sueña con clasificar a la edición inaugural del torneo internacional.

La selección guatemalteca volverá a la actividad oficial hasta febrero de 2024, cuando enfrenten a su similar de El Salvador en Los Angeles, por el partido de repechaje rumbo a la Copa Oro de 2024.