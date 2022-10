La guatemalteca que obligó a la ONU a pronunciarse por las adopciones ilegales

Mariela Coline Fanon, la guatemalteca vendida y dada en adopción en el extranjero que ha logrado que la ONU se pronuncie por las adopciones ilegales en el mundo

OTRAS NOTICIAS: Bélgica reconoce adopciones ilegales de guatemaltecos y pide perdón

La historia de Mariela-Coline Fanon, quien fue víctima de adopción ilegal, ha cruzado fronteras gracias a la divulgación de su historia que ella plasmó en el libro "Mamá, no estoy muerta", y con ello se ha convertido en la voz de muchos adoptados ilegales que buscan la verdad y el apoyo de las instituciones para terminar con dicha problemática.

Los esfuerzos de Fanon ha sido trascendentales y a inicios de junio del presente año logró que el parlamento Belga votara por unanimidad el reconocimiento de las adopciones ilegales de guatemaltecos y pidiera perdón a las víctimas.

“ Las víctimas de adopciones internacionales ilegales tienen derecho a saber la verdad ” ONU

Esta joven, guatemalteca de nacimiento y belga por adopción, creó la fundación Racines Perdues (Raíces Perdidas) con la que ha ayudado a otros adoptados a encontrar a sus familiares biológicos. A través de su fundación, se ha unido a la coalición de organizaciones que hacen campaña contra la adopción ilegal Voces Contra las Adopciones Ilegales.





En conjunto con la coalición se hizo el llamado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que la entidad se pronunciara respecto a la problemática de las adopciones ilegales que no solo han ocurrido en Guatemala sino en otras partes del mundo.

Victims' activist organizations led a civil society campaign at the United Nations for the recognition of illegal adoptions #crime #reparation #justice #humanrights https://t.co/XoLWrbDw3a — VAIA (@vaia_un) September 29, 2022

El pronunciamiento de la ONU

En un comunicado en su página oficial de internet, la ONU, el pasado viernes 29 de septiembre 2022 declaró que: Las adopciones internacionales ilegales deben ser prevenidas y eliminadas.

En el texto se consigna que las adopciones internacionales ilegales pueden violar la prohibición del secuestro, la venta o el tráfico de niños y la prohibición de las desapariciones forzadas y se insta a los Estados a tomar medidas para prevenir y erradicar tales prácticas ilícitas.

"Cuando ocurren adopciones internacionales ilegales, se violan varios derechos humanos, incluido el derecho de todo niño a preservar su identidad", dijeron los expertos en un comunicado conjunto , y agregaron que hay "consecuencias devastadoras en la vida y los derechos de las víctimas". "En determinadas condiciones previstas en el derecho internacional, las adopciones internacionales ilegales pueden constituir delitos graves como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad", señalaron.

La declaración conjunta se emitió mientras se plantea la cuestión de las adopciones internacionales ilegales en varios países, con un número cada vez mayor de adoptados que descubren inconsistencias o errores en su proceso de adopción, y que las historias que les habían contado sobre sus orígenes y las razones de sus adopciones eran falsos.

La ONU emitió el comunicado el 29 de septiembre 2022. (Foto: captura de pantalla)

Los expertos hicieron un llamado a los Estados para que cumplan con su deber de prevenir la adopción internacional ilegal mediante la promulgación e implementación de leyes, políticas y otras medidas necesarias relacionadas con el proceso de adopción.

Subrayaron que el interés superior del niño siempre será la consideración primordial en todos los casos de adopción. "Los Estados deberán especialmente permitir que los niños expresen sus puntos de vista y garantizar que estos puntos de vista se tengan debidamente en cuenta de acuerdo con su edad y madurez en todos los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con una decisión de adopción internacional", se lee en el comunicado.



Se hace hincapié en que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que las adopciones internacionales no generen ganancias financieras indebidas para las partes o los intermediarios involucrados. "Las contribuciones y donaciones deben estar claramente separadas del proceso de adopción", dijeron, y agregaron que "se penalizará la corrupción en cualquier etapa del proceso de adopción".

Gracias a las Naciones Unidas por escuchar a la coalición @vaia_un que lideró una campaña de la sociedad civil para el reconocimiento de las #adopciones #ilegales @RPerdues representan a las víctimas guatemaltecas #Crímenes #lesahumanidad #justicia #DerechoInternacional pic.twitter.com/HD5xcvc1oe — Mariela SR - Coline Fanon (@SrFanon) September 29, 2022

Los expertos también exhortaron a los Estados a prohibir las adopciones internacionales ilegales como un delito continuado en el derecho penal, así como a enjuiciar y castigar a los responsables con las sanciones apropiadas considerando la extrema gravedad del delito. "Los Estados considerarán como agravante que la persona desaparecida sea un niño, teniendo en cuenta que las desapariciones forzadas o el traslado indebido de niños en el contexto de la desaparición forzada es una forma extrema de violencia contra los niños".ç

También pidieron la creación de comisiones de investigación independientes para establecer los hechos en torno a las denuncias de adopciones internacionales ilegales y determinar las responsabilidades de todas las partes, facilitar la búsqueda de orígenes y proponer medidas de reparación adecuadas para las víctimas. "Los Estados garantizarán que todas las víctimas, incluidas las adoptadas en el pasado, reciban la asistencia que necesitan para conocer sus orígenes", dijeron.

"Por ejemplo, los Estados deben crear una base de datos de ADN que incluya muestras genéticas para todos los casos de sustracción ilícita, desaparición forzada o falsificación de identidad que hayan sido denunciados, con el propósito específico de restablecer la identidad de las víctimas de adopción internacional ilegal. Las víctimas de adopciones internacionales ilegales tienen derecho a saber la verdad", sentenció el documento que se encuentra disponible en internet.

"Mamá, no estoy muerta", es la historia de una adopción ilegal de la que Mariela Coline Fanon fue víctima. (Foto: Wilder López/Soy502)

Vendida en adopción

Mariela nació en Guatemala, pero una red de trata de niños la arrebató de su madre y estuvo secuestrada mientras se gestionaron documentos alterados para engañar a una pareja de belgas que deseaban ser padres.

Mariela se convirtió en Coline, el nombre que le dieron sus padres adoptivos, pero ellos nunca le ocultaron que era adoptada. Con el tiempo, ella tuvo curiosidad por conocer a sus padres biológicos y luego de una serie de investigaciones Mariela/Coline encuentra a su familia adoptiva descubriendo que ellos jamás la dieron en adopción, pues les hicieron creer que ella había fallecido.

La impactante historia quedó detallada en el libro "Mamá, no estoy muerta", el cual fue traducido a varios idiomas y ha brindado fuerza a otros adoptados a buscar la verdad.