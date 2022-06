Bélgica reconoce adopciones ilegales de guatemaltecos y pide perdón

El parlamento de Bélgica votó por unanimidad el reconocimiento de las adopciones ilegales de guatemaltecos y pidió perdón a las víctimas.

El parlamento de Bélgica reconoció, en una votación unánime, que han existido adopciones ilegales de guatemaltecos en su territorio. Además, la Cámara de diputados, mediante la Comisión de Relaciones Exteriores pidió perdón a las víctimas.

Por mis padres, por todos los adoptados guatemaltecos, por todas las familias que buscan sus hijos, por todas las victimas.

Voto unánime en el Parlamento:

De igual manera, el Estado belga ayudará a las víctimas a encontrar a sus familias en los países de origen, por lo que brindará asistencia consular, diplomática, estructural e institucional en la búsqueda de los orígenes de las víctimas. Esto gracias a que el pasado 9 de junio, en sesión plenaria, se logró establecer lineamientos para apoyar los derechos de las víctimas y abrir una investigación federal.

El diputado belga,Michel De Maegd, explicó en su red social: "Voté por mi resolución para que la Cámara reconozca la ocurrencia de adopciones ilegales, pida disculpas a las víctimas y exija que el gobierno federal investigue el asunto".

Lucha de cuatro años

Este es el resultado de la lucha de la organización Raíces Perdidas fundada por la guatemalteca/belga Mariela Coline Fanon, quien fue robada de su madre biológica y vendida en una adopción ilegal a una pareja de esposos belgas quienes desconocían las irregularidades de dicho proceso.

A través de su organización, Fanon logró que se realizara una investigación en la cual se ha logrado constatar que se han realizado adopciones ilegales, no solo de ella sino de más guatemaltecos. Desde hace cuatro años, Fanon ha luchando por divulgar y pedir acciones sobre esas adopciones que han marcado la vida de las víctimas, sus familiares biológicos y adoptivos.

Con Raíces Perdidas, Fanon logró encontrar a su familia biológica y descubrir cómo fue se parada de ellos. Su historia la ha narrado en su libro: "Mamá, no estoy muerta", que lanzó en idioma francés en 2021 y su versión en español a inicios de 2022 y para ello, visitó Guatemala en febrero.

No solo se trata de ella, su lucha ha sido por todos los adoptados ilegales, guatemaltecos nacidos o no durante el conflicto armado. Ahora los adoptados siendo adultos buscan a sus familias y la verdad.

"Mamá, no estoy muerta", es el libro donde Mariela Coline Fanon narra cómo fue víctima de adopción ilegal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Víctimas de engaños

Fanon descubre que su madre biológica, Lorena, jamás la dio en adopción. Que a Lorena le dijeron que su bebé murió a los pocos días de dar a luz. Toda esa búsqueda de la verdad queda inmortalizada en el libro que Mariela ha escrito no solo para compartir su historia, sino para ser una voz para todos aquellos infantes que han sido víctimas de dicho abuso.

Mariela explica que ella siempre supo que era adoptada, pero tanto sus padres adoptivos como ella creyeron que fue bajo un proceso legal. Sin embargo, esa curiosidad por conocer quiénes eran sus padres biológicos hizo que iniciara una búsqueda para entender porqué la dieron en adopción y terminó descubriendo toda un red ilegal de adopciones.

El en proceso de las adopciones está vinculada Ofelia de Gamas (fallecida en 2010), quien según las investigaciones de las organizaciones de adoptados, fue el enlace entre los padres biológicos y adoptivos, no solo con Fanon, también con muchos guatemaltecos.

En el caso puntual de Mariela, la entidad "Hacer Puente" (ahora desaparecida) era la agencia de adopciones con sede en Bélgica mediante la cual Mariela fue dada en adopción, esa entidad tenía nexos con De Gamas.

“Quienes traficaron no pensaron que 30 años después volveríamos”, dijo Mariela cuando visitó Guatemala para presentación de su libro en su versión en español, el cual se encuentra disponible en las librerías de Guatemala.

Las dos realidades de esta historia, las cuales Mariela resume, son que en Guatemala se produjo un tráfico de niños y en Bélgica las adopción ilegales, caso por el cual ya se inició un proceso legal y ha permitido que el Parlamento belga diera la totalidad de los votos para reconocer esos hechos.