Guatemalteca vendida y dada en adopción publica libro sobre su historia

En el libro, la guatemalteca de nacimiento y belga por adopción relata cómo encontró a su madre biológica y cómo descubrió que víctima de secuestro

Coline Fanon guatemalteca de nacimiento y belga por adopción, publicó su biografía, en donde narra cómo de bebé fue víctima de secuestro y luego literalmente vendida internacionalmente por una red de trata de personas durante el conflicto armado interno. Ahora es abogada y dirige una organización de ayuda a padres biológicos.

Secuestrada al nacer, Coline fue una "niña robada de Guatemala", en el libro cuenta cómo encontró a su madre biológica que la creía muerta y descubrió que ella está en el centro de un verdadero escándalo internacional como víctima de trata infantil.

"Tengo 34 años, dos hijos, un marido maravilloso y un buen trabajo. Vengo de una familia cariñosa. Me encanta tocar el piano y la fotografía me fascina. Soy "casi" todo el mundo: soy adoptada. Finalmente me atrevo a escribirlo", externa Coline, cuyo nombre original iba a ser Mariela.

La escritora explica que a ella le dijeron que su madre biológica era demasiado pobre y la abandonó. "Estamos lejos de la verdad. Cuando tenía 31 años, tomé medidas para encontrar a mi madre biológica y descubrí lo indecible", narra.

Su autobiografía en libro

Colin se considera víctima de la trata de niños en la década de 1980 durante el conflicto armado interno en Guatemala. Describe que le quitaron a su madre biológica, la mantuvieron cautiva durante once meses antes de ser vendida bajo el disfraz de adopción internacional. "Un ser humano, vivo o muerto, no tiene precio", aseveró.

"Pero la demanda crea oferta. Entonces aparecen las oportunidades, surgen los intereses, la trata toma forma. Inestimable, el valor de un niño se revaloriza en moneda y yo, como miles de niños en todo el mundo, he sido una de las víctimas", narra en su libro titulado "Maman je ne suis pas morte" (Mamá, yo no estoy muerta), el cual fue lanzado el pasado 3 de noviembre e inicialmente estará de venta en los países de habla francesa.

Actualmente, Coline es abogada y es presidenta de la fundación Racines Perdue (Raíces Perdidas) donde ayuda a padres biológicos a encontrar a sus hijos. Coline logró reencontrarse con su madre biológica en 2018 quien le contó que cuando recién había dado a luz en el hospital, le indicaron que su bebé aparentemente tenía fiebre y había muerto.

Las investigaciones han vinculado a Ofelia de Gamas, ya muerta, con la red de tráfico y a la entidad Haciendo Puentes con esos actos ilícitos.