Las guatemaltecas que dieron de qué hablar en 2023

Conocidas celebridades guatemaltecas dieron de qué hablar en 2023 haciéndose virales, su día a día es seguido por miles de guatemaltecos.

Conductoras, locutoras y generadores de contenido dieron de qué hablar por distintas circunstancias este año, conoce quienes son.

Brenda Hughes:

¡Por su compromiso! La conductora y comunicadora anunció que se casará con Rogger, el amor de su vida, emocionando a sus seguidores.

La famosa dio el "sí quiero" en hermoso viaja en la laguna de Lachuá en Cobán, Alta Verapaz. Entre mariposas presumió su anillo de compromiso.

"Fue en la laguna de Lachuá... él ya llevaba el anillo en la mochila y yo no lo imaginaba, solo le dije '¿le ayudo?'. Mi suegra se fue con nosotros; caminamos esas dos horas, hicimos un viaje 4x4. Nos gustan las aventuras, nos gusta muchísimo conocer Guatemala... cuando me lo pidió, le pegué. Esa fue mi reacción, me dijo 'Brenda, cómo no me tiró el anillo a la laguna' y yo 'perdón'. Fue muy lindo. Lo cierto es que me hizo falta mi abuelita, pero en ese momento llegaron mariposas y se posaron en el anillo, eso fue totalmente una casualidad. Le pedí llorando que siempre me mostrara su presencia, lo sé, mi abuelita estaba allí, sentí que estaba allí".

"Se posó en el anillo, yo tenía la mano allí y se posaron muchas más viendo todas hacia el anillo, fue un momento muy especial. No he publicado tampoco ese video; estaba todo el cielo lleno de nubes y solo había una parte en forma de un corazón azul. Mi suegra lo grabó, es impresionante. Lo voy a publicar, eso para mi ha sido una experiencia inolvidable: sentí que mi abuela estaba allí, que Dios bendijo ese momento que espero que así sea, muy lindo, sentí que fue una respuesta a muchas cosas que pedí, lo de las mariposas sabes que salen volando cuando tratas de agarrarlas, pero esta vez se quedaron, aún no me la creo", afirmó.

Massiel Carrillo:

Massiel sorprendió a sus seguidores al debutar como cantante en el programa de televisión Café AM de TV Azteca. Carillo visitó el matutino e interpretó "Equivocada" de Thalía uno de los covers que ha compartido en redes sociales y para sorpresa del público afirmó que este es el inicio de su camino como artista musical.

La guatemalteca aseguró que a partir de ahora "se vienen muchas sorpresas, ya estamos trabajando con Napoleón en la producción de los temas musicales, ya tenemos material que saldrá pronto".

Maria Renée Pérez Yonker:

La famosa sorprendió a todos por su cambio de look e impactó al lucir totalmente diferente y radiante al inicio de Noti7 en la emisión del 22 de octubre. Pérez luce una cabellera larga y rubia, estilizada con ondas que le dan movimiento y vitalidad a su rostro. Los fans reaccionaron de inmediato con piropos: "Wow", "Diosa", "Regia", "Eso, Mariíta" y "Linda como siempre", fueron algunos de los comentarios.

Susana Morazán:

Una de las conductoras más queridas anunció un cambio en su vida que emocionó a muchos. La famosa comunicadora de Hechos Guatemala, de TV Azteca, presentó a la persona que es su compañero de vida.

Gaby Moreno:

La guatemalteca recibió el Latin Grammy como productora de "Vida" el disco de Omara Portuondo, Moreno recibió el Grammy en la categoría "Mejor Álbum Tropical Tradicional". Además de esto, la músico dio de qué hablar por su participación con Oscar Isaac por su canción "Luna de Xelajú". Otra cosa que dejó a muchos con la boca abierta fue su cambio de look.

Gaby Moreno causó furor al aparecer con un look totalmente fuera de lo acostumbrado, luciendo una cabellera rubia. La cantautora y productora musical sorprendió al aparecer con cabello corto y claro, el cual lucía así por una razón: su look fue usado en su video "Solid Ground".

