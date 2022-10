La poderosa imagen con la que guatemalteco ganó concurso de fotografía en Londres

El guatemalteco Daniel Núñez ganó el premio "Wildlife Photographer of the year" del "Museo natural de Historia" de Londres, Inglaterra, en la categoría "Humedales".

Según el sitio oficial del concurso, el fotógrafo captó una poderosa imagen con un dron para resaltar el impacto de la contaminación en el lago Amatitlán, que recibe alrededor de 75 mil toneladas de desechos provenientes de la ciudad de Guatemala cada año.

En la foto se aprecia el lago desde las alturas, con una tonalidad verdosa producto de los químicos y contaminantes que recibe a diario.

El evento "Wild Photographer of the Year" reconoce las mejores fotografías de naturaleza y vida salvaje del mundo desde 1965.

Los ganadores de diferentes categorías fueron anunciados la tarde del 11 de octubre del 2022. El título como "Fotógrafo de la vida salvaje del año" fue para la estadounidense Karine Aigner con la imagen "The Big Buzz" que captó una bola zumbante de abejas de cactus girando sobre la arena caliente, listas para aparearse, peleando por una hembra, esto en un rancho de Texas.

Este es el reconocimiento al guatemalteco en la categoría Humedales:

The winner of the Wetlands - The Bigger Picture is Guatemala's Daniel Núñez, who took this photo with a drone to highlight the impact of contamination on Lake Amatitlán, which takes in around 75,000 tonnes of waste from Guatemala City every year. pic.twitter.com/yWcUYQAfJD — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022

(Foto: Daniel Núñez)

