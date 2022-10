"I am a dreamer": la serie hecha por guatemaltecos que ganó cuatro Emmy's

La serie neoyorkina creada y hecha por guatemaltecos "I am a dreamer" (Soy un soñador) fue premiada con 4 estatuillas en la 65 edición de los "New York Emmy Awards".

"I am a Dreamer" es un programa realizado por el guatemalteco Mario Rosales-Solano y se transmite por el canal de televisión neoyorkino CUNYTV.

Tres segmentos de la serie recibieron los galardones en las categorías: "Historical/Cultural short form content (up to 10 minutes)", "Health/Medical short form content (up to 10 minutes)" y "Diversity/Equity/Inclusion short form content (up to 10 minutes)", además un episodio fue ganador en la categoría "Public Affairs Program (single program)".

Los trabajos fueron: "¿Qué es ser un artista migrante?", "Una familia vive con Covid-19 en epicentro del 2020", "Karina" y "Pueblos Originarios: Eva, Santos y Juan Carlos Marín".

Acerca de estos galardones Mario dijo a Soy502:

“Para mí es una gran satisfacción por todo el trabajo duro que ha sido producir esta serie documental y porque son los primeros Emmy que recibimos por 'I Am a Dreamer'. Es una gran validación de que estamos haciendo un programa de mejor calidad desde el nacimiento de la serie en 2017, ahora que empezamos la 6ta. temporada, esta es una gran motivación para realizarla lo mejor posible y poder seguir contando historias de migración en esta ciudad de migrantes".

Los premios Emmy de Nueva York son una división de la "Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión", que honra a quienes trabajan en televisión y medios avanzados en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Mario Rosales-Solano es un cineasta, productor de televisión, fotógrafo y artista guatemalteco; reside en Nueva York desde el año 2000.

Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Rafael Landívar, se especializó en guión documental en la "Universidad Internacional de Andalucía" y tiene un máster en dirección de cine del "The City College of New York", que es parte del sistema de la Universidad Pública de NY (CUNY) por sus siglas en Inglés. Cuenta con 9 Emmy's en su haber.

"I Am a Dreamer", es un programa de televisión de 30 minutos que retrata las vidas de los jóvenes latinos que viven en Nueva York, sus sueños y sus luchas en esta ciudad.

Puedes seguir la serie en sus redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Si deseas ver los trabajos galardonados ingresa a los siguientes links:

Public Affairs Program (Single Program)



1. I Am A Dreamer: Pueblos Originarios, Eva Santos y Juan Carlos Marín

Diversity/Equity/Inclusion - Short Form Content (up to 10 minutes)



2. Karina

(Segment from I Am A Dreamer)

Health/Medical - Short Form Content (up to 10 minutes)

3. Una Familia vive con Covid-19 en epicentro del 2020



(Segment from I Am A Dreamer)

Historical/Cultural - Short Form Content (up to 10 minutes)



4. ¿Qué es ser un artista inmigrante? Con CesART & Drawing y Juan Carlos Pinto /Artworks



(Segment from I Am A Dreamer)

Disfruta el playlist de los episodios aquí.

ESTOS SON LOS PREMIOS:

