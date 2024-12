Guatemalteco graba extraña silueta en plena carretera (video)

-

Un piloto aseguró tener una extraña experiencia en plena carretera y documentó el momento en un video.

La tarde del jueves 26 de diciembre, en páginas de Facebook y TikTok se viralizó un video captado por el piloto de un tráiler, quien aseguró haber visto una "extraña silueta".

El piloto se encontraba dentro de la cabina del tráiler que conduce con frecuencia, y en un sector del kilómetro 265 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales, Izabal, con su celular comenzó a grabar lo que parecía ser la figura de una "mujer".

"Solo miren con quién me vine a topar aquí (...) Solo paré porque ya no aguantaba los pies (...) Miren, esto no es un montaje. Solo miren con qué muchachita me vine a topar aquí; ahorita me voy", dijo el piloto.

Aunque el hombre no mencionó el nombre de qué fue lo que vio, hizo alusión a que se trató de "La Llorona", un personaje ficticio de las leyendas de Guatemala.

Mira aquí el video:

Qué fue lo que vio este piloto en Izabal? pic.twitter.com/K4FW8mmTcc — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 27, 2024

Reacciones en redes sociales

En cuanto al video que captó el piloto, se observó una figura sin movimiento de color blanco.

Los usuarios de redes sociales dividieron sus opiniones, algunos aseguraron que pudo tratarse de un muro pintado de blanco.

Otros internautas apuntaron que los pilotos de transporte pesado sí han visto cosas extrañas en sus viajes largos y de madrugada, en esta ocasión, dándole el beneficio de la duda de la imagen que captó.