El guatemalteco que brilla en la serie de Marvel “Echo”

-

Los guatemaltecos ya pueden disfrutar de la actuación de Dionisio Virvez en la nueva serie de Marvel y Disney Plus "Echo".

El famoso maya k'anjobal es parte del elenco de la serie de Marvel "Echo", interpretando a un veterano nativo de Choctaw, Estados Unidos, donde la heroína de la historia tendrá que encontrar su destino.

Foto: Dionisio Virvez.

"Acabamos de terminar de grabar 'Echo', mi primera participación con los Estudios Marvel junto a la primera actriz indígena, Alaqua Cox. Además fue un gusto volver a trabajar de nuevo con el actor Zahn McClarnon y Tantoo Cardinal, de la serie de Westworld, donde participé, también actúan Graham Greene y DeveryJacobs. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados en este proceso", dijo Virvez en exclusiva a Soy502 cuando se grabó el proyecto en 2022.

En la historia, Maya Lopez, una mujer con discapacidad auditiva e increíbles reflejos que vive en Nueva York, es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk, su antiguo protector. Lopez se ve obligada a regresar a su ciudad natal, donde tendrá que enfrentar su pasado y reconectar con sus raíces. "Queríamos exaltar la cultura y el idioma Choctaw", dijo la realizadora de Echo, Sydney Freeland.

Foto: Dionisio Virvez.

Como parte de la historia, los realizadores de Marvel presentaron a la comunidad de Choctaw, quien colaboró de la mano con la historia de su herencia nativa norteamericana.

Acerca de Dionisio Virvez

El guatemalteco maya k'anjobal creció en Huehuetenango, Guatemala, y a los 19 años migró a Estados Unidos durante el conflicto armado interno. Ha brillado por grandes papeles en Hollywood.

Inspirado en las películas de arte marcial de los 90, se inscribió a una academia cuyo dueño era director cinematográfico. Virvez se ofreció como extra en una de sus películas y así inició su carrera.

Entre las producciones donde ha participado están la aclamada serie de HBO "Westworld", cintas como "Cold Stone", "The Wager", "The Terminal", "Down For Life", "American East" y en la serie "Is it Real?" de National Geographic. También la película "Killers Of The Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, escrita por David Grann y protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

¿Dónde ver "Echo"?

La serie está disponible desde el martes 9 de enero en la plataforma de Disney+. La historia está relacionada con "Daredevil: Born Again" y en escenas post-créditos se dice que el final está relacionado con "SpiderMan 4".