El guatemalteco que actuará en el universo Marvel en "Echo"

Un actor guatemalteco es parte del elenco de la nueva serie de de Marvel "Echo".

El actor y productor Dionicio Virvez tiene un papel en la miniserie de Disney+ "Echo", de la primera superheroína con raíces nativo norteamericano.

Esta es la historia de Maya López, también conocida como Ronin, hija adoptiva de Kingpin.

Virvez contó en exclusiva a Soy502 que su personaje será el de un veterano de guerra de la nación cheyenne, aunque aún no puede revelar más detalles.

"Acabamos de terminar de grabar 'Echo', mi primera participación con los Estudios Marvel junto a la primera actriz indígena Alaqua Cox, además fue un gusto de volver a trabajar de nuevo con el actor Zahn McClarnon y Tantoo Cardinal de la serie de Westworld donde participé", dijo Virvez.

"También actúan Graham Greene y DeveryJacobs, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados en este proceso", expresó el famoso.

La protagonista Alaqua Cox reveló a través de sus redes sociales que la grabación de la primera temporada finalizó hace unos días, luego de comenzar en abril del 2022.

La cinta explorará los orígenes de la famosa heroína de los comics. Anteriormente participó en "Hawkeye".

Se espera que "Echo" se estrene a mediados del 2023 como parte de la fase 5 en el UCM. Esta producción es la décima entrega original de Marvel Studios para Disney+.

Acerca de Dionicio Virvez

El guatemalteco maya k'anjobal creció en Guatemala y a los 19 años migró a Estados Unidos durante el conflicto armado interno. Ha brillado por grandes papeles en Hollywood.

Inspirado en las películas de arte marcial de los 90, se inscribió a una academia cuyo dueño era director cinematográfico. Virvez se ofreció como extra en una de sus películas y así inició su carrera.

Entre las producciones donde ha participado están la aclamada serie de HBO "Westworld", cintas como "Cold Stone", "The Wager", "The Terminal", "Down For Lif"e, "American East" y en la serie "Is it Real?" de National Geographic. También la película "Killers Of The Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, escrita por David Grann y protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

