"Hablas perfecto inglés", Miss Guatemala cuenta por qué

Ivana fue cuestionada acerca de por qué hablaba Inglés de manera fluida, una duda que muchos fanáticos tienen.

La representante de Guatemala en la 71 edición de Miss Universe explicó por qué habla inglés de manera natural, esto en una entrevista hecha previo a su viaje a New Orleans, Estados Unidos, en donde se desarrolla el evento.

— "Lo hablaste de hecho en otros certámenes y en varias transmisiones ¿cómo es tan perfecto?... muchas veces nos enseñan inglés en el colegio, pero no es lo mismo aprenderlo que ejecutarlo de manera correcta", le preguntaron.

— "Empecé a aprender inglés cuando era muy chiquita, a los dos o tres años ya estaba aprendiendo inglés, tuve muchísimos maestros que eran de Estados Unidos o Canadá, ellos hablaban ese inglés perfecto conmigo y se me empezó a pegar un poco su acento, además en mi familia todos somos completamente bilingües y me han hablado el idioma desde que era chiquita, escuchándolo y practicándolo desde una edad tan temprana definitivamente me ayudó mucho", afirmó.

— "Claro, practicándolo desde temprana edad o todos los días", cerró el entrevistador.

La gala final de Miss Universo es esta noche a partir de las 7pm, puedes ver la transmisión por Telemundo o TV Azteca.

MIRA EL VIDEO: