¡Encuentra casa vacía! Consuelo Duval fue víctima de robo por parte de su empleada

Con lágrimas en los ojos la actriz mexicana Consuelo Duval, conocida por su papel en la Familia P. Luche, contó cómo fue víctima de robo por parte de su empleada, encontrando su casa vacía y perdiendo una fuerte suma de dinero y joyas.

Según explicó, su empleada ingresó con su pareja y otro cómplice para saquear las pertenencias de la estrella, mientras esto ocurría, los supuestos ladrones amarraron a sus mascotas.

"De todas las novelas, películas, series, que he hecho en mi vida ninguna ha sido más difícil que esta, lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida, quiero decirles que mis perritos están, gracias por preguntar tanto por ellos con tanta empatía, con tanto amor, con tanta dulzura, gracias, que es lo que se necesita".

La famosa sufrió un golpe significativo a su economía, pues según algunas fuentes habría perdido medio millón de pesos (Un aproximado de Q250 mil).

¿Robo por Inteligencia Artificial?

Muchos medios afirmaron que debido a una voz hecha con Inteligencia Artificial la persona que ayudaba a la famosa en el hogar, había entregado los objetos de valor a hombres que se trasladaban en taxis de solicitados por plataformas digitales, sin embargo Duval aclaró que esto no era verdad y explicó todo.

"No fue inteligencia artificial, mi muchacha, que tenía cuatro meses desde que Anita se fue a tener a su bebé entró, es una señorita de 22 años que tiene un hijo y aludida con su esposo y una persona más hicieron todo esto", afirmó desconcertada.

"Seguiremos como dice la ley, como se hacen las cosas, estoy a punto de que mi cabeza explote un poquito, repleta de pensamientos, ¡perdónenme!", cerró.

Duval había subido un comunicado a Instagram donde contó la situación: "Desafortunadamente ayer me tocó vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos. Cuando regresé de trabajo a casa me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y cuidaba a mis perros, en complicidad con otras dos personas había entrado a robarme y despojarme de lo que con tanto trabajo y esfuerzo me costó ganar, además de cosas de gran valía sentimental".

"En cuanto a mis perros estoy terminando mi llamado del día para llevarlos al doctor y los puedan revisar, están muy asustados porque los mantuvieron amarrados y encerrados mientras todo ocurría, por el momento no puedo dar más declaraciones, pues como corresponde en estos casos, levanté una denuncia y hay una investigación, agradezco mucho su preocupación e interés, saben que soy una mujer de trabajo fuerte, creo en la justicia de mi país y aunque hoy me siento vulnerable y frágil sé que estoy protegida por ustedes y que esto también va a pasar", dijo.

