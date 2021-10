Hallan posibles restos del "Bloody Marsh", hundido por los nazis en 1943

Hallan los posibles restos del petrolero estadounidense Bloody Marsh, hundido por un submarino alemán en 1943. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. está casi segura de que se trata de dicho petrolero, debido a las pruebas realizadas por científicos.

Los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún suenan y ahora se recuerda el accidente ocurrido mientras el Bloody Marsh realizaba su viaje inaugural de Houston a Nueva York con una carga de 106,496 barriles de petróleo. Esto, porque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció que se descubrieron los pecios de un barco que podrían pertenecer al petrolero Bloody Marsh, cerca de las costas de Carolina del Sur.

En su red social, la NOAA puntualiza que: "Basándose en las pruebas estudiadas, los científicos participantes están razonablemente seguros de que se trata del USS Bloody Marsh". Además la NOAA explica que el petrolero fue construido en 1943 en Chester, Pensilvania.

La citada oceanográfica narra que ese mismo año, Alemania envió una flota de submarinos a las costas de EE. UU. para atacar a los buques mercantes que reabastecían a Europa. En el marco de la ofensiva, entre otras embarcaciones, también se hundió el Bloody Marsh mientras realizaba su viaje inaugural de Houston a Nueva York con una carga de 106,496 barriles de petróleo.

Así, se decidió implementar la búsqueda de los pecios del barco, ya que "los buques como el Bloody Marsh, especialmente los petroleros, suponen una amenaza potencial de contaminación", enfatizó la NOAA. Todos los supervivientes del ataque al Bloody Marsh fueron rescatados más tarde en la mañana por el cazador de submarinos.

Buques como el Bloody Marsh, en particular los petroleros, representan una amenaza potencial de contaminación, ya que 75 años de corrosión en el entorno marino profundo podrían hacer que las costuras se rompan y liberen el cargamento de petróleo.