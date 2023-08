¿Qué hará María Isabel Flores tras despedirse de la radio?

-

María Isabel Flores se conmovió hasta las lágrimas al anunciar su salida de "Radio Mía" tras 14 años de transmitir su energía a los guatemaltecos, pero ahora ¿cuál es su nuevo paso profesional?

La locutora guatemalteca entristeció a quienes seguían sus pasos y se enamoraron de su carisma en la famosa emisora.

"Me prometí antes del turno que no iba a llorar cuando me despidiera pero a la hora de la hora me quebré, han sido 17 años en la empresa donde tengo la fortuna y la bendición de continuar y 14 años en Mía, 14 años que me han enseñado mucho, que me han dejado tanto y me han permitido ser yo, Mía es una plataforma que me permite ser libre y transparente como mujer y como ser humano", explicó.

¿Cuáles son sus planes profesionales?

Flores contó que seguirá en la locución y en su casa, la corporación RCN, como parte de la familia de FM Globo 98.9 con los ritmos más aclamados de los años 90, que marcaron el corazón de muchos.

"Las etapas van pasando, la edad pasa, estoy a punto de cumplir 35 años y nos vamos a Globo a una nueva aventura, a una radio que respeto mucho, siempre la vi como a una hermana mayor para Mía, con un formato musical que estoy segura que vamos a disfrutar para quienes somos noventeros de corazón, espero que ahora nos puedan acompañar de 3 a 6 de la tarde, será un gusto recibirles y que juntos creemos nuevas historias y nuevos momentos", dijo.

¡¡Hasta siempre @Mia937 !! Gracias por estos casi 14 años de amor y aprendizaje. A partir de mañana les espero en @Globo 98.9 de 3 a 6pm.