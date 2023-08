¡Entre lágrimas! Locutora María Isabel Flores se despide de la radio

-

María Isabel Flores se conmovió hasta las lágrimas al anunciar su salida de "Radio Mía" tras 14 años de transmitir su energía a los guatemaltecos.

La locutora guatemalteca llevó risas y carisma durante su turno en la famosa estación nacional y tras un largo tiempo junto a los radioescuchas, dijo adiós a esta etapa a través de sus redes.

Foto: Instagram.

"Hoy sí creo que el filtro no va a hacer mayor cosa conmigo, pero siempre he sido muy transparente con ustedes, agradezco el apoyo y efectivamente hoy fue mi último turno en Mía 93.7", inició conmovida.

"Me prometí antes del turno que no iba a llorar cuando me despidiera pero a la hora de la hora me quebré, han sido 17 años en la empresa donde tengo la fortuna y la bendición de continuar y 14 años en Mía, 14 años que me han enseñado mucho, que me han dejado tanto y me han permitido ser yo, Mía es una plataforma que me permite ser libre y transparente como mujer y como ser humano", explicó.

Foto: Instagram.

Tras esto, anunció que iniciará un nuevo turno en otra radio y anunció dónde tendrá una cita con los oyentes que la quieran seguir acompañando:

"Las etapas van pasando, la edad pasa, estoy a punto de cumplir 35 años y nos vamos a Globo a una nueva aventura, a una radio que respeto mucho, siempre la vi como a una hermana mayor para Mía, con un formato musical que estoy segura que vamos a disfrutar para quienes somos noventeros de corazón, espero que ahora nos puedan acompañar de 3 a 6 de la tarde, será un gusto recibirles y que juntos creemos nuevas historias y nuevos momentos".

Foto: Instagram.

Muchos compañeros como Peter Véliz, Michelle Cruz, Niky Moliviatis y Andrea Henry, además de los escuchas, le desearon todo lo mejor en su nuevo lugar.

"Te extrañaremos", "Pero sigues en RCN y eres increíble, ahora estarás en Globo y los cambios son buenos", "Sos una hemos re pilas" y "te quiero, qué alegre seguir llenando la radio con tu talento" fueron algunos de los post. "Te queremos mucho María Isabel", escribió Radio Mía.

#Gracias #Gratitud #Emociones #RadioLover #RadioHost #GT #Guatemala #502gt #TikTok ♬ sonido original - María Isabel Flores @mariaisabellocutora ¡¡Hasta siempre @Mia937 !! Gracias por estos casi 14 años de amor y aprendizaje. A partir de mañana les espero en @Globo 98.9 de 3 a 6pm. #HastaSiempre