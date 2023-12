“Hasta mi final”, la canción que dedicaron a Ketzy en el altar

-

Un detalle de la boda de Ketzy enterneció a los internautas pues cuando sus padres la entregaron rumbo al altar su pareja Daniel tuvo un hermoso gesto, le dedicó una canción.

La generadora de contenido unió su vida a Daniel, a quien que conoció desde hace 22 años en su iglesia.

De niños ella llegaba a la iglesia de la localidad de él pero luego se mudó a Petén con sus padres y se dejaron de ver. El destino los unió y tras una amistad y un noviazgo sorprendieron a los internautas con los videos de su boda.

El novio dedicó "Hasta mi final" de Il Divo, tema que interpretó mientras los padres entregaron la mano de la joven delante de los asistentes. Daniel es adorador y dedica su voz a alabar a Dios.

La sorpresiva noticia:

"Les voy a presentar a mi esposo, mi chinito, ya lo conocían, me hubiera encantado que todos ustedes llegaran aunque tuvieran que traer su comida, porque me han seguido todo el tiempo muchá, aunque sea de esta forma poder compartir con ustedes, son muy especiales también quiero que lo sepan, son muy importantes en mi vida, en nuestra vida ahora, ¡ay muchá, me casé! ¿Pueden creer eso?", dijo en un video viral.

"De esta manera quiero contarles que soy una mujer casada!" Dijo en cuenta oficial donde se aprecia que corre al lado de su amado con su vestido blanco de tul, encaje y brillo.

¿Quién es Ketzy Rosales?

La guatemalteca comenzó a hacer contenido de comedia en Tik Tok.

MIRA EL VIDEO: