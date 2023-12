No fue en su sillón, hija de Amparín Serrano reveló cómo murió su madre

-

Por primera vez desde el fallecimiento de la famosa ilustradora Amparín Serrano, su hija, Minnie West, habló acerca de cómo ocurrió la tragedia en el podcast "La Magia Del Caos" de la actriz Aislinn Derbez.

Minnie abrió su corazón acerca de su luto tras la muerte de su madre, agregando que todo ocurrió delante de ella y de su sobrina de 5 años.

West negó que su madre, la creadora de "Virgencita plis", había muerto al caer de su sillón elevador y contó qué fue lo que realmente pasó. Mira su historia aquí.

"Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que las vimos caerse fuimos mi sobrina de 5 años y yo, de ahí me bajé corriendo y tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre con un trapo, llamar al 911, llamar a personas que me ayudaron a llamar a una ambulancia y ahí noté cómo 'qué cabrón, cómo reaccionas, en una situación así, no lo sabes hasta que te pasa'", mencionó.

"Empecé a intentar hacer todo lo que pude, después me torturé por muchísimo tiempo y hasta me enojó que no pudiera haber hecho algo más, todos los doctores, todo el mundo dijo que evidentemente no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con sangre con un trapo hasta que llegara la ambulancia pero para ese entonces ya se había ido".

"Por mucho tiempo pensé: 'si hubiera hecho esto, si hubiera sabido, no sé, no CPR evidentemente, pero ¡Algo! No sé, intentar cubrir a mi sobrina de eso, la intenté cubrir para que no viera eso, ahora la veo y sé que tiene muchísimo trauma, cada vez que ve un arco iris dice '¡ay Ampa!', esto se le agrega tener PTSD (Trastorno de estrés post traumático) que es lo que tengo", explicó.

Foto: Oficial.

La teoría de su muerte en el sillón elevador

Entre lágrimas la joven dijo acerca de lo que tuvo que pasar tras esta tragedia:

"Cada vez que me acuerdo de esa escena, también por eso me interné, veía esa escena todo el tiempo y lo más duro es que para agregar que ya tenía PTSD por lo que vi, como fue un accidente y solo estábamos mi sobrina de 5 años y yo, para que nos dieran el acta de defunción me pusieron a actuar la escena, me pusieron a "actuar" la p... escena en el balcón, literal, cosa por la cuál después no quise ser actriz tampoco, literal para marcarlo como que no fue un homicidio, yo dije '¿Cómo, hay una posibilidad de que piensen que fui yo?', solo se resbaló y se cayó pero me hicieron a mi actuar la escena literal y a mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de lo que había pasado y es mi mamá cayéndose del balcón, que no había barandal en esa parte, porque lo estaban arreglando, mi mamá cayendo así hasta que está en el piso y ya tiene alas, ese era el dibujo de mi sobrina de 5 años" dijo.

"No puedo creer la crueldad de la burocracia", contestó Derbez ante la anécdota de su invitada.

"Eso y la de la gente, ella tenía en su casa un sillón elevador que le picas un botón y se elevaba al techo, no sé de dónde se sacaron esta idea que mi mamá se cayó de su sillón elevador, es una mentira total pero yo no iba a salir a decir que no era cierto, ¡a mi me vale! inventaron lo del sillón y ahorita en la empresa de mi mamá sacamos la muñeca de mi mamá y gente comentaba como '¿y por qué no le ponen su sillón? jaja' ese tipo de cosas es algo con lo que no puedo", dijo.

Los medios mexicano habían dicho que la ilustradora se había quedado dormida en el sillón y cayendo de una altura de seis metros, sin embargo era un rumor que se dispersó sin confirmación oficial.

La partida de Amparín Serrano:

Maparín Serrano murió el 12 de agosto de 2023, fue una ilustradora, artista gráfica y cantante mexicana conocida por su marca Distroller, creadora de "Virgencita plis", los "Ksi-Meritos". Fue integrante de la famosa agrupación pop "Flans".

MIRA:

@hashtag_music4u #fyp ♬ sonido original - #Music40U #minniewest revela cómo fue la muerte de su mamá #amparinserrano la creadora de #distroller

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila West Serrano (@camilawests)