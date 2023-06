"¡Golpeó la caja!" Escalofriante revelación de mujer que despertó en su funeral

-

El hijo de la mujer que revivió en su funeral en Ecuador rompió el silencio y dio nuevos detalles del extraño caso.

El caso de la mujer que despertó en su funeral en Ecuador causó misterio entre los pobladores de ese país y del mundo, esto luego de que la noticia se hizo viral en redes sociales y de un video revelador.

El incidente ocurrió el 9 de junio, cuando la mujer identificada como Bella Montoya, de 76 años, quien fue declarada fallecida por los médicos por un problema cardio respiratorio, volvió a respirar mientras se encontraba en su ataúd.

Ante el suceso que acaparó la atención de todo Ecuador, el hijo de la mujer, Gilberto Montoya, declaró al medio Rostros Ecuador que al momento de ver que su mamá volvió a respirar, luego de cuatro horas de funeral, realizaron una llamada al número de emergencia.

"Yo levanté la caja y ella reaccionaba, y la mano izquierda golpeaba la caja y la mano latía (...) Llamamos al 911 para traerla de nuevo e ingresarla al hospital. El doctor que me la estaba atendiendo se quedó sorprendido", dijo Gilberto.

Posteriormente, indicó que se trató de una negligencia médica y que este suceso fue una segunda oportunidad para su mamá.

"El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación", agregó el hijo de la mujer.

En cuanto al estado de salud de la mujer, esta se encuentra en el área de Cuidados Intensivos en estado delicado.

Mira aquí las declaraciones:

“Es un milagro de Dios”. Así describió Gilbert Montoya la aparente ‘resurrección’ de su madre, quien fue declarada muerta en el Hospital General Martín Icaza, en #Babahoyo, provincia de Los Ríos. Su madre habría sufrido un segundo derrame cerebral. pic.twitter.com/FcF4nM6Com — Rostros Ecuador (@RostrosEcuador) June 10, 2023

El caso

Mientras que en otro video que circuló en redes sociales, se logra ver el momento exacto en el que la mujer respirar y su cuerpo estaba en movimiento, esto mientras sus familiares la velaban.

El hecho tuvo a lugar en Babahoyo, en Los Ríos, Ecuador, y las personas que la despedían quedaron sorprendidas.

Aquí mira el video:

Así fue el momento en el que una mujer que había sido declarada muerta despertó mientras la cambiaban en la funeraria en Ecuador. pic.twitter.com/E5kcU4TIkM — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 11, 2023

Una mujer que había fallecido a finales de abril de 2022, sorprendió a los asistentes a su funeral cuando comenzó a golpear el féretro en el que la llevaban hacia el cementerio de Chiclayo, en Perú.

Rosa Isabel Céspedes Callaca había fallecido en un accidente de tránsito. Su familia y amigos esperaban la llegada de los restos al camposanto, pero cuando estaban trasladando el cortejo fúnebre hasta el nicho, se escucharon golpes en el ataúd, lo cual dejó atónitos a todos.

Según describieron los familiares, Rosa habría abierto los ojos y mostraba signos vitales. Ante ello, Juan Segundo Cajo, administrador del cementerio llamó al personal de vigilancia y a la Policía, quienes llegaron al lugar y verificaron que, en efecto, la mujer presentaba signos vitales.

"Abrió los ojos y estaba sudando. En ese momento vine a mi oficina y llamé a la policía", dijo el administrador del cementerio.

(Foto: Infobae)

"Volvió a morir"

El féretro con la mujer fue trasladado al Hospital Referencial de Ferreñafe, donde fue examinada por un médico y verificó que sus signos vitales eran bajos.

Fue conectada a las máquinas y se registró una leve saturación, pero horas después se certificó su deceso.

"Queremos saber por qué mi sobrina reaccionó, llevándola ya para enterrarla. Ahí tenemos los videos, donde el cajón, ella lo empuja, lo toca. La llevamos al hospital y ella llegó con 5 de pulso. Entonces queremos saber si mi sobrina estuvo en coma durante su velorio", dijo una de sus familiares.