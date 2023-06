"Ella no es": familiares de mujer desaparecida en zona 14 reaccionan a video

-

Familiares de la mujer desaparecida en zona 14 se pronunciaron tras un video que muestra la supuesta salida de la ciudadana americana de la clínica estética donde fue vista por última vez.

EN CONTEXTO: Así buscan a la mujer desaparecida tras cirugía estética en zona 14

Luego de que Soy502 tuvo acceso a un video que muestra la supuesta salida de Floridalma Roque de una clínica estética de zona 14, los hijos, quienes viajaron desde México y Estados Unidos para buscarla revelaron que las imágenes no son claras y no se ve el rostro de la persona que va en una silla de ruedas.

En ese sentido, José, el hijo mayor de Floridalma externó que la familia no pudo identificarla y rechazan que sea ella por dos motivos: la persona caminó de espaldas y porque el video de vigilancia está captado a larga distancia.

"Todos en la familia vimos ese video que entregó el doctor. Sin embargo, las imágenes para nosotros aún son dudosas. Para empezar la silueta se vio de la persona deja ver que esta es alta, y mi mamá es de estatura baja, va en una silla de ruedas, de espaldas y nunca se vio cuando se subió al carro que dicen. Mi mamá tampoco camina así con la columna inclinada", dijo el hijo de la mujer que lleva 9 días desaparecida.

Asimismo, señalaron que quieren ver más videos y donde de verdad se logre observar el rostro de la persona que salió, con ello podrán comprobar que Floridalma efectivamente salió y así desligar de responsabilidades al cirujano plástico, Kevin Malouf, a quien denunciaron penalmente por la desaparición de su madre.

"La verdad es que sí queremos ver más videos, como hemos dicho desde un inicio. Además, el Ministerio Público no nos ha llamado para que nosotros podamos ver los videos e identificar a nuestra madre. No sabemos nada aún, nosotros estamos buscándola por nuestros medios", sentenciaron los familiares que indicaron que están desesperados.

"En el caso de que nos muestren los videos y logremos comprobar que sí era mi mamá, pues nosotros saldremos a dar la cara y decir, sí, el doctor tenía razón. Ahora, si no, pues también puede ser el caso de que nosotros la tengamos. Nosotros no nos hemos acercado a la clínica estética para respetar el proceso de la investigación, la verdad que todo lo estamos haciendo en la vía legal y con las autoridades. Pero tampoco el MP nos ha mostrado los videos y nosotros somos quienes podemos identificar a nuestra madre", sostuvieron a Soy502.

El video

En el video que tuvo acceso Soy502 deja ver como una mujer abandonó la clínica estética de zona 14.

Durante la salida, la persona que se observa iba acompañada de un enfermero, quien lleva la silla de ruedas donde fue trasladada como parte del protocolo de la clínica.

Soy502 también tuvo a la vista un video en el que se observa cómo la mujer se sube de manera voluntaria a un vehículo particular, pero se decidió no publicarlo para no afectar las investigaciones del Ministerio Público (MP), quienes ya confirmaron que han iniciado una investigación y han recabado videos de vigilancia y testimonios. Sin embargo, los videos serán sometidos a un análisis.

LEE TAMBIÉN: Historia detrás de la intrigante desaparición de una mujer en zona 14

Sin noticias

Los hijos de Floridalma Roque, de 59 años, quien desapareció tras haberse sometido a dos procedimientos estéticos en una clínica ubicada en zona 14, informaron a Soy502 que han pasado 9 días desde que no tienen noticia de su madre.

La mujer hondureña y ciudadana de Estados Unidos, quien también tiene familia en Guatemala llegó al país el 3 de junio con la finalidad de realizarse los cambios estéticos en el rostro y brazos, y aprovechando el viaje visitaría a sus hermanos maternos, quienes residen en Petén.

Sin embargo, tras su intervención quirúrgica que ocurrió a las 7:00 horas del martes 13 de junio, ya no volvió a tener contacto con sus familiares. Tras no localizarla, dos de sus hijos viajaron desde Estados Unidos y México para unirse a la búsqueda de Floridalma y denunciar su desaparición en el Ministerio Público (MP).

Ante dicha denuncia en las autoridades guatemaltecas, el 14 de junio se activó una alerta Isabel-Claudina para localizar a Floridalma Roque, pero la familia sigue sin tener información de su paradero.

(Foto: Isabel-Claudina)

Así es intensa búsqueda

Ahora bien, desde hace ya seis días, los hijos de Floridalma mencionaron que tras su llegada a Guatemala han iniciado por su propia cuenta una exhaustiva búsqueda y poder encontrar a su madre y así juntos regresarse a Estados Unidos.

Desde tempranas horas, los hijos de la mujer de 59 años salen a recorrer hospitales públicos y privados de la ciudad, han ido en más de tres ocasiones a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a identificar cadáveres xx.

(Foto: Cortesía Soy502)

Por aparte, otros parientes de Floridalma que residen en Guatemala ha pedido ayuda a través de redes sociales, esto para su pronta localización.

"Ya fuimos a buscar al Hospital General San Juan de Dios, al IGSS de accidentes, a la morgue hemos ido a ver cadáveres xx, pero no hay razones. En el tiempo que estemos en Guatemala seguiremos buscando a nuestra madre. No sabemos nada de ella desde hace varios días. Queremos saber que está bien o qué pasó con ella", sentenció uno de los hijos.

El cirujano se pronunció públicamente

Horas más tarde, luego de que la noticia se hizo viral, el cirujano plástico, Kevin Malouf Sierra, se pronunció al respecto. Primero publicó un video que difundió en sus redes sociales, en el cual catalogó de "chisme" el suceso.

Además, Malouf sostuvo que la paciente decidió abandonar por cuenta propia las instalaciones de la clínica y se subió a un vehículo. Agregó que las cámaras de vigilancia de su clínica evidencian que la paciente salió ante la mirada de muchas personas y que las grabaciones forman parte de una investigación que sostiene el MP.

Durante la tarde del 19 de junio, el cirujano plástico se volvió a pronunciar al respecto. Esta vez, con un comunicado de prensa en el cual explicó que luego de someterse a dos intervenciones, la paciente solicitó su salida al día siguiente, por lo que se le brindó acompañamiento a Roque en una silla de ruedas hasta el lobby del edificio donde abordó un vehículo a eso de las 7:00 horas. Fue después de eso que no tuvieron más contacto con la paciente.

"El pasado 13 de junio, llegó a nuestras instalaciones ubicadas en edificio Europlaza zona 14, la paciente Floridalma Roque, de 59 años para realizarse un procedimiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial y liposucción secundaria de brazos", se lee en el comunicado.

Resaltó que el médico y personal de la clínica no sostuvo comunicación con la mujer tras haber abandonado las instalaciones de la clínica, sin embargo, se enteraron que se encontraba desaparecida, por lo que denunciaron el hecho.

(Foto: Instagram)