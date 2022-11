Asesina a su esposa, "finge" su desaparición y hace una desesperada petición

El caso ha sido catalogado como una monstruosidad por la manera en la que el hombre le quitó la vida a su esposa.

Un marido que estranguló a su esposa hasta la muerte solo seis meses después de que ella diera a luz a su hija deberá pasar el resto de su vida en prisión. Matthew Fisher asesinó a Abi Fisher, de 29 años, y luego tramó un plan para encubrir su crimen.

El joven de 29 años denunció la desaparición de la maestra de primaria y emitió un pedido desesperado de información en Facebook.

Escribió: "¿Alguien ha visto a Abi, si es así, por favor hágamelo saber o haga que me llame".

La maestra había dado a luz a su hija en enero y todo parecía ir bien dentro de la familia.

En realidad, Fisher había tirado el cuerpo de su esposa entre la maleza lejos de su casa en Castleford, West Yorkshire, Inglaterra, donde solía jugar de niño.

Abi fue descubierta el 11 de julio, tres días después de que se la viera por última vez con vida saliendo de su casa. Ella había dado a luz a la hija de la pareja en enero.

Procesado



Fisher ha sido encarcelado de por vida con un mínimo de 15 años después de declararse culpable de asesinato.

Los amigos y familiares de la pareja no podían dar crédito ante el crimen.

Al dictar sentencia, el juez dijo: "Has asesinado a tu esposa, la mujer que amabas. Has dejado a tu hija sin ningún padre que la cuide. Por tus acciones, has quitado una vida y dejado la vida de tantos otros hecha pedazos".

Se le dijo al tribunal que Fisher llamó a la policía el 9 de julio para informar que estaba "preocupado por su esposa" después de que se despertó y descubrió que ella no estaba allí.