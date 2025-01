Huehuetenango da la bienvenida a McDonald's Zaculeu

-

McDonald's celebra la apertura de su restaurante número 115 del país, siendo el segundo en Huehuetenango, ubicado en en la 1ª calle 9-14, zona 8, Corral Chiquito.

Esta nueva sucursal cuenta con innovaciones y características para ofrecer comodidad a sus visitantes. Entre ellas se encuentran:

Pantallas digitales para agilizar la toma de pedidos

para agilizar la toma de pedidos Área de juegos interactivos para que los más pequeños se diviertan

interactivos para que los más pequeños se diviertan Automac con doble carril para una experiencia rápida en el autoservicio

con doble carril para una experiencia rápida en el autoservicio McCafé para que los clientes puedan deleitarse con postres y bebidas

Asimismo, este restaurante será el primero en Huehuetenango en contar con una plaza al aire libre con juegos para niños, en la cual se colocó una banca que representa las ruinas de Zaculeu.

“ Este segundo restaurante en Huehuetenango es una muestra de nuestra confianza en el desarrollo de este departamento y de nuestro compromiso con la comunidad local. ” Juan Manuel Rodríguez , gerente de mercadeo de McDonald's Guatemala.

McDonald's Zaculeu tiene un horario de atención de domingo a jueves de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.; viernes y sábado de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.

Pensando en la comodidad de los clientes que deseen recibir su pedido hasta la puerta de su hogar u oficina, cuenta con el servicio McDelivery que se puede realizar llamando al 1770 o por medio de la APP de McDonald's.

(Fotografía cortesía: McDonald's Guatemala)

McDonald's Zaculeu comprometido con la comunidad

Este restaurante integra iniciativas sostenibles, como: mobiliario hecho con materiales reciclados, chorros ahorradores de agua, planta de tratamiento, calentador de agua ecológico y basureros para separación de desechos.

Además, reafirmando su compromiso con las comunidades en donde opera, McDonald's realizó un donativo de Q20 mil en especie a los Bomberos Voluntarios de Huehuetenango.