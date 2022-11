El humor del Sol parecer haber cambiado, según una foto de la NASA

Tras la sorprendente imagen captada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA donde el sol aparece "sonriente", recientemente se hizo viral su cambio de humor.

A través de las redes sociales se hizo viral una foto donde se aprecian las manchas negras de la estrella, en otra posición a la que le daba la impresión de estar sonriendo.

Esta vez el sol luce un poco gruñón sin perder su ternura. En la última semana se produjeron 8 erupciones solares.

"El estado de ánimo del Sol parece haberse... agriado", escribió en Twitter el sitio "NASA Sun & Space".