La sorprendente foto del sol "sonriendo" que compartió la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA publicó una sorprendente imagen del sol con "carita de felicidad", la cual se hizo viral.

A través de las redes sociales oficiales, la NASA mostró una curiosa captura donde la estrella tiene unas manchas negras que dan la impresión de formar un rostro sonriendo.

"Hoy el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó al Sol 'sonriendo'. Vistos en luz ultravioleta estos parches oscuros en el Sol se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar rápido brota hacia el espacio", plasmaron para explicar estas formaciones.

La foto enterneció a los entusiastas del espacio y los internautas.

MIRA EL MATERIAL: