El impactante video que muestra la destrucción de un puente en Ucrania

Rusia ha golpeado nuevamente a Ucrania en una de sus infraestructuras más importantes y se divulgó un video del momento de la explosión

De acuerdo con Infobae, el asesor del Ministro del Interior de Ucrania, fue quien divulgó uno de los videos que circula en redes sociales del momento de la explosión que destruyó el puente Antonivsky, la estructura que atraviesa el río Dnipro en la ciudad de Kherson.

Según reportes del The New York times, el puente fue destruido antes del amanecer después de que la mayoría de la fuerzas rusas se retiraron del lugar.

En otras imágenes también difundidas en redes sociales se puede apreciar como quedó el puente con secciones totalmente destruidas por lo que no es posible transitar.

No obstante, hay positivismo en que finalice el conflicto a favor de Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kubela que la destrucción del puente fue la liberación de Kherson y que la victoria es solo cuestión de tiempo.

Cabe recordar que Ucrania y Rusia se encuentra en un conflicto geopolítico desde el pasado 24 de febrero del 2022 el cual ha tenido repercusiones económicas en otros países, como ha sido la crisis energética y de alimentos.

#russian occupiers damaged a dam of the #Kakhovka Hydroelectric Station+bridges connecting east&west banks of the #Dnipro River in #Kherson region.

They also completely ruined energy infrastructure of #Kherson city.#Ukrainian authorities work to restore electricity&water supply pic.twitter.com/w10408sQz1 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 12, 2022 A video from Antonivsky bridge that Russians blew up while retreating.



It's visible that the pontoon crossing near it is also destroyed. pic.twitter.com/fnNxIlE4gj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

* Con información de Infobae