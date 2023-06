El impresionante antes y después de Carlos "El Pescadito" Ruiz

-

La estrella del fútbol nacional Carlos "El Pescadito" Ruiz ha logrado muchos éxitos dedicados a su tierra, esto lo ha llevado a ser el orgullo de sus fans. Así ha evolucionado con el paso del tiempo.

El futbolista guatemalteco conocido como "El Fish", vivió en la colonia Bellos Horizontes ubicada en la zona 21 y desde su infancia fue un apasionado del deporte.

En 1995 formó parte del Club Social y deportivo CSD Municipal y en 1999 anotó su primer gol para La Selección Nacional en la Copa UNCAF.

En el año 2002 estuvo en la mira de los mejores clubes mundiales e inició su carrera a nivel internacional ingresando al LA Galaxy y anotando su famoso "gol de oro" durante la final de 2002.

En 2008 regresó al famoso equipo compartiendo don David Beckham.

El máximo goleador

En 2005 se mudó al FC Dallas logrando ser el máximo anotador de la post temporada con 16 goles logrando y manteniendo su récord.

También perteneció al Olimpia de Paraguay, al MLS Philadelphia Unión y a los Tiburones de Veracruz hasta su regreso al Municipal en 2013 por un poco más de un año.

En 2016 anunció su retiro y jugando su último partido hacia Rusia 2018 con Guatemala, convirtiéndose después en comentarista deportivo de importantes medios especializados a nivel internacional.

El especialista deportivo Mister Chip catalogó al guatemalteco como el futbolista con más goles anotados en las eliminatorias mundialistas de la historia.

"No recuerdo el año, ni siquiera recuerdo que tenía esa firma, recuerdo que esos zapatos no eran míos, le pedí a un compañero de equipo si podía usarlos sólo para la foto, perdí la cadena que mi madre me dio y solo tengo esa foto que me la recuerda, me rompí el brazo jugando para el equipo nacional de U-17", escribió junto a su imagen más significativa de niño.

Recientemente el famoso se hizo viral por su reacción por el penal que falló Guatemala ante la selección de Cuba.

