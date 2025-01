Incendio en Los Ángeles deja muertos y heridos (videos)

-

Un devastador incendio forestal está azotando en Los Ángeles, Estados Unidos, y deja al menos a dos personas fallecidas y un número importante de heridos graves.

Un funcionario del departamento de bomberos de Los Ángeles informó que al menos dos personas han perdido la vida y varias más han resultado gravemente heridas en los incendios forestales que están devastando la región, los cuales continúan extendiéndose.

Según el jefe de bomberos Anthony Marrone, las dos muertes de civiles reportadas han sido por causas aún desconocidas, además de un número importante de heridos.

El devastador incendio en la zona acomodada de Pacific Palisades, en Los Ángeles, ha dejado un rastro de destrucción, con alrededor de 1,000 edificios reducidos a cenizas, según informaron los bomberos. Marrone reveló que el incendio ha consumido más de 5,000 acres de terreno y sigue propagándose sin control, sin que se haya logrado contenerlo en ninguna medida.

Los bomberos luchan por controlar las llamas, impulsadas por fuertes vientos, que han obligado a miles de residentes a evacuar la zona. Entre los afectados se encuentran actores, músicos y celebridades de renombre internacional, que forman parte de las decenas de miles de personas que han visto amenazadas sus viviendas y su seguridad por el devastador incendio.

Al cierre de esta nota, el incendio sigue propagándose sin control.

