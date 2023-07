¿Te apuntas? Gran concierto sinfónico en honor a Pink Floyd

-

Evento en la Ciudad de Guatemala en honor a la banda de rock progresivo, Pink Floyd.

Este próximo 25 de julio se estará llevando a cabo un evento para los amantes de la música.

En la Gran Sala del Teatro Nacional se llevará a cabo un concierto sinfónico en honor a la banda de rock progresivo, Pink Floyd.

El concierto homenaje pretende ser una noche épica, llena de nostalgia y magia musical. Se han seleccionado los éxitos más icónicos de la banda integrada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

Obras como "Another brick in the Wall", "Wish you were here", "Time", "Money" y "Comfortable numb" serán interpretados por los jóvenes del Sistema de Orquestas de Guatemala, que recibirá el acompañamiento de la prodigiosa voz de Mauricio Orozco. Los arreglos musicales fueron hechos por Minor Estrada.

Esta será una única función que se realizará el martes 25 de julio a las 20:00 horas en la Gran Sala del Teatro Miguel Ángel Asturias.

El precio de los boletos va en Platea (Q350), Balcón I (Q300) y Balcón II (Q250), y puedes adquirir los tuyos dando clic AQUÍ.