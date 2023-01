Fallece inesperadamente luchadora de la MMA

La joven era una gran promesa de las Artes Marciales Mixtas, ahora el mundo lamenta su partida.

Victoria Lee, una joven peleadora de MMA murió a los 18 años el 26 de diciembre, confirmó su familia a través redes sociales.

Su hermana, Angela Lee, quien también es luchadora de MMA, confirmó la noticia por medio de su cuenta de Instagram, sin especificar la causa de la muerte.

"El 26 de diciembre de 2022, nuestra familia experimentó algo por lo que ninguna familia debería pasar. Es increíblemente difícil decir esto, nuestra Victoria falleció. Se ha ido demasiado pronto y nuestra familia ha quedado devastada desde entonces", explicó Lee, que acompañó el mensaje de una fotografía de su hermana.

La empresa One Championship, a la que estaba adscrita la peleadora, mostró su pesar por la pérdida de Victoria Lee.

The ONE Championship team is devastated over the tragic passing of Victoria Lee. We send our most heartfelt condolences to her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/EUIp8jplxN — ONE Championship (@ONEChampionship) January 8, 2023

En su cuenta de Facebook, Chatri Sityodtong, director general de One Championship, dedicó unas palabras a la peleadora, quien mantuvo su récord como invicta (3-0) desde su debut profesional en 2021.