Influencer criticada por bailar en cama de hospital de su novio, mucho mayor que ella

Influencer genera críticas al bailar junto a la cama de hospital donde su novio, mucho mayor que ella, se encuentra convaleciente.

La influencer canadiense, Bronwin Aurora de 22 años, ha sido criticada por medio de redes sociales debido al video que ha publicado en su cuenta personal donde se le ve bailando junto a su novio, mucho mayor que ella, en una cama de hospital.

Se le puede observar bailando y cantando: "Chicos, tengo el testamento, ¿debería desconectarlo?".

En otro video compartido por la modelo residente en Toronto, se le observa arrodillada y besando la mano de su novio antes de bailar la canción "Keep Up" de Odetari. La letra de la canción dice: "Sigue así, soy demasiado rápida, soy demasiado rápida, subo mi pie en ese pedal, entonces me voy Ggg-me voy, me voy, me voy".

Un baile de una tiktoker en el hospital celebrando que su novio de 85 años se está muriendo y la dejó anotada en su testamento causa indignación ¿qué te parece?



Los usuarios condenaron su actuar

Usuarios en redes sociales comentaron sobre su actitud y la relación que tiene con el hombre que parece tener "la edad suficiente para ser su abuelo".

El video, que muchos piensan que es una broma, se ha visto casi 500 mil veces; sin embargo, los usuarios de las redes sociales se han dedicado a criticar el accionar de la joven modelo que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores.

"Me encanta tu preocupación por la humanidad", dijo en modo de chiste uno de los usuarios. "Estás bailando como si tuviera un seguro de vida increíble", escribió otro mientras que un tercero aseguró: "Espero que les dé todo a sus hijos".

Presume su relación

Anteriormente la influencer ha compartido a detalle todo sobre su relación con el hombre y los lujos que este le concede.

La influencer comparte con su novio un día de compras en un centro comercial. (Foto: TikTok/chloekaaja)

