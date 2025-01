Influencer guatemalteca se somete a cirugía tras accidente en vacaciones

-

La nutricionista y creadora de contenido Marcela Tanchez, conocida como Marce Fitness, contó que se sometió a una cirugía tras un accidente que tuvo esquiando en las montañas nevadas de Colorado, Estados Unidos.

La guatemalteca se rompió el ligamento cruzado y se lesionó el menisco; tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. "Me operaron de la rodilla", contó.

Momento del accidente.

Con imágenes y lujo de detalles, Marce comentó cómo vivió su operación en medio de los nervios y la sedación.

"Me llevaron a operación, me despedí de mi esposo y llegué a un cuarto frío y muy blanco... habré estado despierta 5 minutos y ya no me acuerdo de nada", dijo.

Marcela también reveló que, tras unas horas de su procedimiento y con el pasar de la anestesia, le empezó a doler muchísimo la rodilla al punto del llanto. Ahora se recupera en casa.

Foto: Oficial.

Acerca del accidente

Marce contó su experiencia mientras disfrutaba de su descanso: "Todo iba bien con el viaje, yo feliz compartiendo el sueño de vivir aventuras en la nieve con ustedes, el último día de esquiar, después de que ya me sentía toda PRO, pues había bajado mil montañas, me metí en una más fuerte, me confié mucho y agarré mucha velocidad".

"Al tratar de frenar moví la rodilla y... ligamento cruzado roto y menisco lesionado de la rodilla (solo oí un crack y me dolió muchísimo). Justo iba pasando un paramédico esquiando que me ayudó a enderezarme y luego me bajaron en camilla", contó.

Marce Fitness es conocida por sus suplementos nutricionales y sus rutinas de ejercicios en casa para llevar una vida saludable, también por sus reportes de historias destacadas en redes sociales, donde ella junto a sus seguidores apoyan a quien lo necesita y previenen el bullying en redes.

