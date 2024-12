Influencer guatemalteca sufre un accidente en plenas vacaciones

-

La nutricionista y creadora de contenido Marce Fitness sufrió un accidente durante sus vacaciones en un destino de invierno.

La guatemalteca compartió su historia para mostrar que no todo es color de rosa y ser transparente con la otra cara de la moneda.

"Todo iba bien con el viaje, yo feliz compartiendo el sueño de vivir aventuras en la nieve con ustedes, el último día de esquiar, después de que ya me sentía toda PRO, pues había bajado mil montañas, me metí en una más fuerte, me confié mucho y agarré mucha velocidad".

"Al tratar de frenar moví la rodilla y... ligamento cruzado roto y menisco lesionado de la rodilla (solo oí un crack y me dolió muchísimo). Justo iba pasando un paramédico esquiando que me ayudó a enderezarme y luego me bajaron en camilla", contó.

Marce reveló que tendrá que someterse a una operación. "No es emergencia y gracias a Dios no me duele, pero lo que sí me duele es: una semana de terapias, nada de ejercicio, luego solo caminata y ejercicio leve y cirugía en enero cuando me desinflamé y recuperé movilidad, luego 3 meses de reposo".

La especialista en salud afirmó que fue una manera de bajar revoluciones, ya que siempre está ocupada en asuntos laborales, además lo tomará como un reto: "a darle con todo aunque sea en silla y encontrar maneras de activarme y motivarlos, aún sin poder entrenar", explicó.

Marcela dijo que lo más importante es valorar la salud, agradecer el apoyo de tantas personas cuando se necesita y "lo que no nos bota nos hace más fuertes".

