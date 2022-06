Influencer responde a chef que la exhibió por pedirle comida gratis

Tras ser severamente criticada en redes sociales, la influencer decidió romper el silencio y enviar un mensaje al chef que la expuso por pedirle "comida gratis".

Luego de que el chef mexicano Édgar Núñez, utilizó sus redes sociales para exhibir a una influencer colombiana por pedirle "comida gratis" a cambio de promocionar uno de sus restaurantes, se desató una gran polémica y debate.

A raíz de la problemática, la colombiana Manuela Gutiérrez, decidió romper el silencio y hablar sobre lo ocurrido.

Esto respondió la influencer

De acuerdo con Manuela, ella no quiso ofender a nadie, razón por la que aprovechó para pedir disculpas públicas, sobre todo al reconocido chef, quien la bloqueó.

Posteriormente, señaló que es parte de su trabajo escribirle a personas que son propietarios de negocios, pues es la forma en la que consigue ingresos.

“Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí... Entiendo completamente que no a todo mundo les funciona estas tácticas y es súper respetable, pero bueno, cada quien tendrá su forma de decirlo, su forma de expresar. su descontento", dijo Manuela.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por lo que hacemos. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, agregó.

"Su viaje"

También se refirió a que ha recibido muchas críticas en redes sociales, pues el mensaje fue mal interpretado y no iba con mala intención, sin embargo, finalizó diciendo que no le afecta, ya que está expuesta a este tipo de situaciones.

A pesar de lo ocurrido, confirmó que visitará México y disfrutará de su viaje para conocer lugares turísticos que le han recomendado.

*Con información de Noticieros Televisa.