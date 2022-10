¡La contratan! Influencer que suplicaba "ser mantenida" consigue trabajo (video)

Una influencer argentina que pedía desesperada que la mantuvieran, consiguió trabajo gracias a su video viral.

Hace unos días, una joven influencer de Argentina publicó un "mensaje urgente" a todos sus seguidores, pidiéndoles que por favor alguien la mantuviera.

"Por favor, este es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga", decía entre lágrimas.

El video de su insólita petición se volvió viral en varias partes alrededor del mundo. Tanto fue el alcance, que ahora la joven ha aparecido para contar que gracias a eso, ya consiguió trabajo.

"Nani Unu", como se hace llamar en redes sociales, publicó un nuevo video para contar que al fin encontró un trabajo acorde a sus necesidades.

Se trata de una curiosa propuesta laboral proveniente de Uruguay. "Resulta que una clínica de Uruguay, me pagaron para que haga una publicidad llorando. Tipo, en vez de decir 'necesito a alguien que me mantenga', yo tenía que decir 'necesito que alguien me pague la clínica'", contó.

La creadora de contenido recibió 500 dólares por dicha publicidad, con lo que se compró un iPhone, que según dijo, aún no lo recibe pues viene por correo.

Nani recalcó que su mayor fuente de ingresos no son las redes sociales. Donde más ganancias obtiene es en la plataforma de streaming, Twitch.

Mira el video: