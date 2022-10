¡No quiere trabajar! Influencer argentina pide que la mantengan

Una influencer argentina reconoció que no le gusta trabajar y pide que alguien la mantenga.

Entre lágrimas y lamentos una joven influencer de Argentina publicó un "mensaje urgente" a todos sus seguidores en el que les pide de favor que alguien la mantenga.

"Por favor, este es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga", dice entre lágrimas.

Y aunque desde allí pareciera que se trata de una broma, realmente no lo es, y la joven reconoce que "no le gusta trabajar" y por ello es que necesita apoyo.

"Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto", dijo.

@asadodefasouwu #bendiciones #parati #fypシ #recuerdos #createforacause ♬ sonido original - Nani unu

La influencer es conocida como Nani unu, y publicó el video en su cuenta de Tik Tok, el cual rápidamente se hizo viral y llegó a más de 10.4 millones de vistas, además de que fue publicado en otras cuentas.

Luego, la joven publicó otro video, también llorando en el que pide ya no difundir más el video porque "apareció en todos los noticieros" y le están pidiendo entrevistas donde le preguntan ¿Cuál sería su trabajo ideal? "y no sé que decir, no hay ninguno".

También indicó que su mamá le envió mensaje para informarle que van a pelear por la custodia de sus hijas. "No es un chiste, basta", señaló.