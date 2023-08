Inglaterra y Holanda aniquilan las esperanzas de China y Vietnam

-

Se definen las posiciones de los Grupos D y E en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino.

Este martes 1 de agosto finalizó la fase de grupos para los equipos de los grupos D y E de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023. Conoce los resultados de la última jornada:

Holanda 7-0 Vietnam

Luego de la paliza ante Vietnam, el grupo E del Mundial Femenino fue ganado por Holanda, que cerró la fase de grupos con 7 puntos, tras dos triunfos y un empate, contra las estadounidenses.

Hasta el momento, este partido se convierte en la mayor goleada en lo que va de la Copa del Mundo Femenina de 2023, superando el 6-0 de la selección de Alemania contra Marruecos.

Países Bajos y la mayor goleada de lo que llevamos de Mundial a la selección de Vietnam (0-7).



⚽️ Jill Roord

⚽️ Esmee Brugts

⚽️ Danielle van de Donk

⚽️ Jill Roord

⚽️ Esmee Brugts

⚽️ Katja Snoeijs

⚽️ Lieke Martens pic.twitter.com/p8JLqKB2Xg — Relevo (@relevo) August 1, 2023

Estados Unidos 0-0 Portugal

La vigente campeona del Mundial, Estados Unidos, pasó apuros ante Portugal para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo con un agónico empate 0-0, finalizando como segunda de grupo.

El rendimiento de las estadounidenses en la fase de grupos estuvo lejos de su dominación internacional de los últimos años, y sugiere que su avance a cuartos de final no será nada fácil.

El partido entre Estados Unidos y Portugal rompió el récord de más afluencia en un partido de fútbol en Nueva Zelanda.

Inglaterra 6-1 China

Inglaterra se clasificó este martes para los octavos de final del Mundial femenino, tras imponerse cómodamente a China por 6-1, quedando así primera del grupo D por delante de Dinamarca.

Las inglesas se medirán en octavos de final a la selección de Nigeria, que finalizó segundo lugar del Grupo B de la Copa Mundial Femenina 2023 organizada en Australia y Nueva Zelanda.

Wang Shuang gets one back for China from the spot against England. It's 1-3.#FIFAWWC pic.twitter.com/1s0TJHHmeP — $ (@samirsynthesis) August 1, 2023

Dinamarca 2-0 Haití

La selección danesa venció 2-0 a Haití en Perth; un penal y un gol en el minuto 90 fueron suficientes para asegurar su plaza en la siguiente ronda, en la que se enfrentará a la coanfitriona Australia.

Dinamarca finalizó la fase de grupos como segunda del grupo D con 6 puntos, tras sus victorias frente a China y Haití, y su derrota frente a la selección de Inglaterra.