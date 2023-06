"Niños no, perros sí": la invitación a una boda que genera controversia en redes

-

Una pareja de novios desató todo un debate en redes luego de publicar su invitación de bodas con una insólita petición.

Indignación ha causado una pareja de novios en redes sociales, luego de difundir su invitación de bodas en la que un aspecto llamó la atención de usuarios.

David y Alice decidieron celebrar su evento sin la presencia de niños. Pero lo que desató todo un debate fue que especificaron que sí aceptan mascotas para ese día.

"Evento Pet Friendly. No niños", se lee. La invitación no tardó en hacerse viral en redes sociales, tras recibir decenas de comentarios de usuarios alrededor del mundo.

La polémica invitación. (Foto: redes sociales)

La celebración se realizará el próximo 19 de agosto, en el Salón Los Cerezos, Avenida Gonzalo Vega de México, de acuerdo con el escrito. Grupos de internautas convocaron a no asistir al evento.

Incluso, algunos dijeron que todos asistieran con una mascota para mostrar a los novios que tampoco es fácil lidiar con animales. Sin embargo, hubo quienes dijeron que los novios están en su derecho de poner sus reglas.

Caso similar

A principios de mayo, se volvió tendencia una curiosa invitación de bodas que una usuaria expuso con indignación al leer que no se permitían niños a la celebración.

La mujer compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su amiga, quien la invitó a su casamiento mediante WhatsApp. Sin embargo, esta la rechazó por no poder llevar a sus pequeños con ella.

"La invitación dice no niños y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda", se lee.

El tema destapó todo un debate entre internautas. Por un lado hay quienes están de acuerdo con la amiga que se molestó, mientras que otros defienden a la novia al decir que es su boda y son "sus reglas".