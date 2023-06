Joven renunció en su primer día tras escuchar conversación con su jefe (video)

-

Una joven se viralizó en redes luego de contar que renunció en su primer día de trabajo tras escuchar una conversación con su jefe.

Eve es una joven estadounidense que se viralizó en TikTok tras contar cómo rechazó el trabajo en el que había quedado el primer día.

¿La razón?, escuchó una conversación entre quien sería su jefe y una empleada. Dicha charla no fue de su agrado, por lo que se retractó de aceptar el puesto.

"Entro y me siento fuera de su oficina e inmediatamente está regañando a alguien durante 15 minutos antes de mi entrevista", contó la joven.

Minutos más tarde, el jefe la llamó y le habló como si nada hubiera pasado.

"Me dijo 'hola' y me entregó un papel. 'Llena este formulario', me solicitó. Ni siquiera se presentó ni realizó una introducción", expresó Eve en el clip.

#worktok #careertok #corporate #careertiktok ♬ original sound - admin + eve | career + life @adminandeve Interview update! #adminandeve

En el video, la joven muestra el formulario que la hicieron llenar con preguntas sobre su vida personal e incluso indirectamente le preguntaron si estaba embarazada.

Más adelante, su jefe le contó que su asistente anterior estaba embarazada, algo que no le pareció.

"Quedó embarazada, dio a luz y tuvo que comenzar a trabajar bajo modalidad home office. Esto conmigo no va, la eché", dijo el hombre a Eve.

Entre la incómoda anécdota y rostros extraños en los empleados de lugar, la joven decidió ya no aceptar la plaza. Su historia se hizo viral al punto de tener más de un millón de reproducciones.