Jimmy Morales critica lentitud en reparación de autopista y defiende libramiento

Jimmy Morales criticó el dinero gastado en reparar la autopista a Palín y aseguró que fue más eficiente la inversión en el libramiento a Chimaltenango.

El expresidente Jimmy Morales se ha vuelto a colocar en el ojo público, por una serie de publicaciones en las redes sociales y por sus declaraciones en una entrevista con un programa televisivo, transmitido por Canal Antigua.

Aunque abordó varios temas en esta última aparición, uno de los asuntos que destacó fue su crítica hacia la gestión del gobierno de Bernardo Arévalo frente a los daños que suman ya seis meses en la autopista Palín-Escuintla.

El exmandatario comparó la lentitud en esos trabajos con lo que considera un trabajo eficiente realizado en su administración, al construir el libramiento de Chimaltenango.

En una entrevista, el expresidente Jimmy Morales defendió uno de los proyectos que se señaló de corrupto. (Foto: Captura de pantalla)

"No es monumento a la corrupción"

En ese marco, se quejó de que la obra fuera llamada un "monumento a la corrupción" y aseguró que si había fallos en esa vía, era responsabilidad de su sucesor, Alejandro Giammattei, ejecutar la fianzas para que se hicieran las reparaciones respectivas.

Además, expresó que ese proyecto fue intervenido de diversas formas como un intento de boicot.

Aunque, inclusive, se abrieron procesos penales por anomalías en el libramiento de Chimaltenango, Jimmy Morales defendió la obra. (Foto: Archivo/Soy502)

Respecto de la autopista, dijo que esta funcionó adecuadamente durante 30 años, "y, ahora, en un año, lleva seis meses cerrada". También se refirió al costo que tendrán los trabajos en el área, que alcanzan los Q105 millones.

Morales remarcó que el tramo que se está reparando es de "40 metros" y agregó que en la construcción del libramiento se gastaron Q500 millones, para 14 kilómetros, de cuatro carriles.

"No solamente no se ve capacidad de solución, sino que se ve una hipocresía total", manifestó, y prosiguió para quejarse de que los medios de comunicación no atacan a este gobierno como ocurrió en el suyo.

Asegura hablar con autoridades de EE. UU.

Más recientemente, este 31 de diciembre, el exgobernante se refirió a lo que le esperaría a Guatemala en 2025 y aseguró haberse reunido con autoridades estadounidenses.

"El 2024 finaliza con muchas expectativas de cambios importantes para la geopolítica de la región. En mi viaje a La Florida, EE. UU., pude intercambiar opiniones con personas que a partir de enero, tomarán decisiones importantes que repercutirán en nuestro país", escribió en su cuenta de Facebook.