No solo era el pan supuestamente sobrevalorado. Según el presidente Alejandro Giammattei han encontrado varias compras irregulares en la Secretaría de Administración y Seguridad de la Presidencia (SAAS), principalmente de licor.

El mandatario explicó que sospechan que la administración de Jimmy Morales ocultó la compra de licores. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por ejemplo, el mandatario señaló que no existen registros contables de ninguna de las compras y localizaron licores que no aparentemente no fueron adquiridos con dinero público, por lo que creen que se utilizó la modalidad de canje.

“Se está teniendo que reconstruir todo, ya pedimos a la Contraloría General de Cuentas que no habían las tarjetas de inventarios. Encontramos licor que no aparece comprado, pero resulta que son canjes. Compro víveres y entra licor”, detalló Giammattei.

Además, aseguró que ese no es trabajo de la Presidencia, sino que de la CGC. “No es mi chance… díganle al señor Figueroa que haga el favor de investigar, no es mi chance”, criticó.