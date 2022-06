JLo dijo que haber actuado con Shakira en el Super Bowl fue "la peor idea"

Shakira está atravesando por un mal momento desde que se ventilara su separación con Piqué. Ahora, Jennifer López hace una fuerte revelación sobre la colombiana.

Recientemente la Diva del Bronx estrenó el documental "Halftime" en el Festival de Tribeca de Nueva York, que se podrá disfrutar en Netflix, en él habla del día en que actuaron juntas en el espectáculo del Super Bowl.

El material habla de la preparación del evento ocurrido de entre julio de 2019 y enero 2020. JLo dijo que aunque ambas fueron aclamadas por su actuación fue un gran error contar con dos artistas a la cabeza para el espectáculo.

Esto lo comentó debido al poco tiempo que tendrían para desarrollar cada una su parte en la actuación.

"Tenemos seis minutos, tenemos 30 segundos de una canción y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco... tenemos que tener nuestro momento (…) Esa es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo", confiesa JLo en la cinta.

JLo dijo que no es que le molestara estar con Shakira, sino el hecho de contar con dos artistas por el tiempo, que es limitado.

Otra confesión que hizo JLo fue el hecho de que Eme, hija de JLo, estaría con otras niñas en jaulas durante el show a manera de protesta por la política migratoria de Trump, esto no fue visto con buenos ojos.

"Quitar las jaulas sacrificar lo que creo sería como no haber estado nunca allí", expresó.

Por ello pidió a Benny, su representante que hiciera algo: "No me importa lo que tengas que hacer, no vamos a cambiar el espectáculo. El Super Bowl es mañana y no vamos a cambiarlo", dijo tajante.

