¿De qué se acusan Johnny Depp y Amber Heard? Puntos para entender el juicio

Johnny Depp y Amber Heard regresaron a tribunales y muchos fanáticos aún no saben qué pasa actualmente con este nuevo juicio.

Una línea de tiempo publicada por Esquire explica cómo y por qué la pareja llegó a juicio y cómo está su situación actual.

1. La pareja se conoció en 2012 en el "Diario de un seductor".

2. En 2015 decidieron casarse y fue Heard quien solicitó el divorcio en mayo de 2016, 15 meses después.

3. Ella afirmó que la razón del divorcio fue porque el actor la golpeó (Depp lo desmintió), por ello pidió una orden de alejamiento.

4. Heard retiró la orden de alejamiento para pactar un acuerdo millonario con Depp, ante esto se emitió un comunicado:

"Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional".

5. Tras la llegada del movimiento 'Me too' en 2018 Amber escribió un artículo en 'The Washington Post' afirmando que había sufrido violencia intrafamiliar.

"Una figura pública que representa el abuso doméstico", explicó afirmando que tras la denuncia perdió un papel y un contrato con una marca de moda, además denunció las presiones y pérdidas que sufrió por su denuncia. "Tuvo la rara ventaja de ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso".

6. Disney despidió a Depp de sus próximos proyectos, incluidos 'Piratas del Caribe'.

7. Depp inició una demanda por difamación contra Heard en marzo de 2020, respondiendo a la situación creada por el artículo que se publicó el 18 de diciembre de 2019 y pidiendo 50 millones de dólares y acusándola de "demostrablemente falsa".

Además la acusó de usarlo para favorecer su carrera a través de una imagen de víctima, también la acusó por la pérdida que sufrió en su carrera al dejar de ser Jack Sparrow. En julio de 2020 la demanda fue admitida.

8. La actriz hizo una contrademanda de 100 millones el 2 de septiembre de 2020, afirmando que ella había perdido trabajos y dinero, y que el actor estaba detrás de una campaña de desprestigio y presiones en redes sociales para que la despidieran de la saga "Aquaman".

9. En septiembre de 2020 ambos enfrentaron un juicio en Londres que encaró al actor contra el diario The Sun donde le calificaron como "golpeador de esposas". Depp perdió el caso. El juez señaló que la frase era "sustancialmente verdadera", tras esto Warner prescindió de Depp como Grindewald en la saga de 'Animales fantásticos'.

Es el 11 de abril de 2022 donde Johnny Depp y Amber Heard comenzaron a enfrentarse judicialmente "por difamación" en la corte de Fairfax, Virginia, en esta ocasión se tocará el abuso doméstico y el maltrato, además se aclarará quien a difamado a quién.

La actriz publicó que se retirará por el momento de las redes sociales.