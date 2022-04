Amber Heard asegura que aún siente amor por Johnny Depp

La estrella de Aquaman lamenta que los detalles de su historia con su ex se sigan exponiendo en los tribunales.

A unas horas de que Johnny Depp y Amber Heard vayan a juicio, la estrella de Aquaman detalló que está pasando por un complicado momento y confesó que aún siente amor por su ex pareja, con quien se casó en Los Ángeles en 2015.

La actriz se sinceró en las redes sociales, sólo un par de días antes de que ella y su ex marido se enfrenten ante un juez y un jurado en Virginia, donde resolverán las acusaciones de difamación que el actor interpuso contra Amber, al sugerir que era una víctima de violencia doméstica.

"Voy a estar desconectada durante las próximas semanas. Como ya saben, estaré en Virginia donde me enfrentaré a mi ex marido Johnny Depp en los tribunales. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que contaba mi experiencia de violencia y abuso doméstico”, escribió la estrella en Instagram.

La actriz señaló que nunca nombró a Depp en el escrito, pero habló del precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres poderosos, y añadió: "Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he sentido amor por él y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo”.

La actriz terminó el mensaje afirmando: “En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca".