El joven que falleció en un accidente en el Periférico el día de su cumpleaños

-

Joven que colisionó contra un arriate sobre el Anillo Periférico falleció el día de su cumpleaños, este domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre fallece tras colisionar contra arriate en Anillo Periférico

Esta madrugada del 26 de enero, los Bomberos Voluntarios dieron aviso sobre un joven que falleció tras colisionar contra el arriate central frente a la colonia El Esfuerzo, zona 7, sobre el Anillo Periférico. La víctima fue reconocida como Jose Eduardo Chavarría Vásquez, de 31 años de edad.

Un hombre que se conducía en su motocicleta queda fallecido al colisionar en el arriate central, esto sucedió en el Anillo Periférico frente a la colonia el Esfuerzo zona 7, Bomberos Voluntarios de la 49 CIA. Atienden la emergencia pic.twitter.com/u68uAkosM5 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 26, 2025

Falleció el día de su cumpleaños

Familiares y amigos lamentaron enterarse de la muerte de su ser querido justo el día de su cumpleaños. Según expresaron sus amigos, iba de regreso a su casa después de una celebración.

"Es mi cumpleaños... mis hijos están bien, mi familia me valora. Soy feliz. Gracias a todos" (Foto: Bul Tsunami'Style)

¿Quién era Jose Eduardo Chavarría Vásquez, conocido como Bull Tsunami'Style?

Fue colaborador en el programa del Gobierno Escuelas Seguras, donde impartía su testimonio sobre cómo con el deporte era posible salir de las drogas.

Jose Eduardo (primero de lado izquierdo) es recordado por sus amigos como un joven talentoso que antes de partir pudo dejar "el vicio y hacer lo correcto" (Foto: Redes sociales / Facebook)

Por otro lado, fue campeón latinoamericano de Freestyler en 2021 en el Red Bull Street Style, de donde vino su sobrenombre de "Bull", como sus amigos lo llamaban con aprecio. Este campeonato mundial de fútbol freestyle invita a los más destacados exponentes de este deporte a nivel global a un enfrentamiento para obtener el título más codiciado en esta disciplina.

Tras su participación en este campeonato sus lo nombraron con aprecio como "Bull" (Foto: Bul Tsunami'Style)

Después de su debut en el campeonato, viajó a Sudamérica para aventurarse en el fútbol freestyle. Tiempo después, regresó a Guatemala, tuvo dos hijos y empezó a laborar en un callcenter en inglés. Sin embargo, continuaba mostrando su talento con la pelota en los semáforos de la zona 4 de la capital.

"Cuando hago mis rutinas sólo pienso en ser el hombre más feliz" (Foto: Bul Tsunami'Style)

Lo reconocieron por la motocicleta

"Muchá, por favor, avisen a sus familiares".

Amigos de Jose lo reconocieron por el tatuaje de una rosa en la mano derecha y el modelo de la motocicleta.

Imagen del tatuaje con el que los amigos de Jose Eduardo lo reconocieron. (Foto: Bul Tsunami'Style)

La imagen de la motocicleta fue reportada en un grupo de Facebook para lograr identificar al dueño de la misma y fue cuando sus amigos lograron reconocer que la misma pertenecía a Jose Eduardo (Foto: Redes sociales)

"Solo con el tatuaje y la moto se sabe que era él", esto comentó una usuaria de Facebook con profunda tristeza.

Se despiden de un amigo apreciado y talentoso

"Aun no puedo creer esto. Estaba apunto de dormir cuando recibí esta triste noticia, hace unas horas te estaba escribiendo un mensaje de felicitaciones por tu cumpleaños y luego pasó esto. De verdad gracias Bull por todas tus enseñanzas, muchas de ellas me forjaron como el freestyler y persona que soy. Me acuerdo de cómo me gustaba escuchar todas tus historias de tus aventuras con el freestyle.

Te aprecio un montón y siempre te he admirado mucho. Donde quiera que estés sé que nos vamos a encontrar para entrenar aunque sea una vez más. Hasta luego, Bull sensei", declaró Emmanuel Alvarado.

"De verdad gracias bull por todas tus enseñanzas muchas de ellas me forjaron como el freestyler y persona que soy. Hasta luego bull sensei." (Foto: Emanueal Alvarado)

Hasta el momento y al cierre de esta nota todavía se está a la espera de que las autoridades que procesaron la escena del accidente revelen las causas que ocasionaron esta tragedia que le arrebató la vida a un joven talentoso que dejó a dos niños huérfanos de padre.

José Eduardo Chavarría amaba su papel como padre y se mostraba agradecido por sus hijos. (Foto: Bul Tsunami'Style)

"Amaré por siempre tu recuerdo... mi Bull, mi campeón de FreeStyle. Hasta pronto hijito de mi vida" (Imagen: Carlos Chavarría / Facebook)

Hoy se despide una promesa guatemalteca del fútbol freestyle. Un joven que en su corta vida dejó un legado y el nombre de Guatemala en alto al rededor del mundo.

¡Vuela alto, Jose Eduardo Chavarría "Bul Tsunami'Style"!