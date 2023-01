¡En estado crítico! Jugador de la NFL colapsa en pleno partido (video)

Damar Hamlin se desplomó en pleno juego de la NFL tras sufrir un fuerte golpe en el pecho. El partido fue suspendido por la emergencia.

Durante la noche del lunes 2 de enero, un encuentro deportivo que se desarrollaba entre los Buffalo Bills y Cincinnati Bengals se vio interrumpido tras el incidente de salud que sufrió el deportista de la National Football League (NFL), Damar Hamlin.

Como muestra un video que le ha dado la vuelta al mundo, Damar chocó de frente con un contrincante receptor. Sin embargo, segundos después de ponerse de pie sufrió un colapso y se desplomó en el campo.

Mira aquí el dramático momento:

Momento en el Damar Hamlin se desplomó tras sufrir un para cardíaco en pleno juego contra los Bengals. pic.twitter.com/8wyjpb2wb9 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 3, 2023

#Deportes | Terrible momento en la NFL. Durante el juego entre Búfalo y Cincinnati, Damar Hamlin se desvaneció en el campo. Tuvo que ser resucitado en el terreno de juego. Fue trasladado a un hospital donde se encuentra intubado en terapia intensiva.pic.twitter.com/yeiupOTjiE — Fernando Canales F (@FerCanalesF) January 3, 2023

Damar fue atendido de emergencia en el campo, los paramédicos le practicaron resucitación cardiopulmonar, luego fue trasladado al Centro Médico de la UC en Cincinnati. El deportista de 24 años fue intervenido a la sala de cuidados intensivos, donde también se encuentra intubado.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. pic.twitter.com/lDWNAOEPX4 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

El momento aterrador se registró a los 5:58 minutos restantes del primer cuarto, en ese momento la disputa era liderada por Bengals con un marcado de 7-3.

Ante lo ocurrido, la NFL decidió anunciar que el juego quedó suspendido y será pospuesto.

"La NFL ha estado en comunicación constante con la Asociación de Jugadores de la NFL, que está de acuerdo con posponer el juego", dijo la NFL en un comunicado.