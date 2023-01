Messi se despide del año 2022 con emotiva publicación

Messi emitió una emotiva publicación a pocas horas de que finalice el año 2022.

A través de sus redes sociales oficiales, el número 10 de la selección Argentina, Lionel Messi, difundió una emotiva publicación para despedir el año 2022.

En su mensaje conmovedor, Messi resaltó que este año será uno de los que no podrá olvidar, pues cabe resaltar que hace unas semanas se convirtió junto con sus compañeros de selección en los campeones del mundo tras la victoria que obtuvo ante Francia en Qatar.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se pude tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", inició su mensaje.

(Foto: captura de pantalla)

En su publicación el astro argentino también agradeció el apoyo de sus fieles fanáticos, a quienes les brindó los mejores deseos.

"Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023", puntualizó.

En su mensaje difundió varias fotografías al lado de su esposa, Antonela Rocuzzu y sus pequeños hijos: Thiago, Ciro y Mateo.