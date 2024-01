Juramentan a Tobin Bradley como nuevo Embajador de EE.UU. en Guatemala

-

Nombran al nuevo Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, se trata de Tobin Bradley.

Este 18 de enero se conoció sobre la juramentación del nuevo Embajador de Estados Unidos en Guatemala, se trata de Tobin Bradley, un diplomático de carrera.

Según la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, Bradley ha trabajado durante más de 25 años promoviendo los interese de EE.UU. en la región y a nivel mundial.

"Nuestra relación vital con Guatemala seguirá creciendo bajo su liderazgo", indicó Brian A. Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.